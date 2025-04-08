الحرب على غزة
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"حوّلتها إلى ساحة قتال".. غوتيريش يستنكر انتهاك إسرائيل القانون الدولي في قطاع غزة
انتقد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الثلاثاء، بشدة "تحويل إسرائيل قطاع غزة إلى ساحة قتل"، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن هذا يشكل انتهاكاً واضحاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي.
"حوّلتها إلى ساحة قتال".. غوتيريش يستنكر انتهاك إسرائيل القانون الدولي في قطاع غزة
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش / Reuters Archive
8 أبريل 2025

وقال غوتيريش في تصريحات إعلامية: "أكثر من شهر مرّ دون وصول أي شكل من أشكال المساعدات إلى غزة، لا طعام، لا وقود، لا أدوية، ولا حتى سلع تجارية. ومع توقف الإمدادات، عاد الرعب ليفتح أبوابه من جديد". مضيفاً: "غزة تحولت إلى ساحة قتل، والمدنيون عالقون في دوامة موت مستمرة".

كما رفض الأمين العام ادعاءات إسرائيل وجود مخزون كافٍ من المواد الغذائية في القطاع، مشدداً على أنها بصفتها قوة احتلال، تتحمل مسؤوليات قانونية واضحة بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضمان توفير الغذاء والمستلزمات الطبية للسكان المدنيين.

وأكد غوتيريش أن الاحتلال الإسرائيلي لا ينفذ أياً من هذه الالتزامات حالياً، مشيراً إلى أن المقترحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن آليات إيصال المساعدات "تهدد بفرض رقابة مفرطة وتقييد المساعدات الإنسانية حتى في أدق تفاصيلها، من السعرات الحرارية إلى حبات الطحين".

وأوضح أن الأمم المتحدة "لن تشارك في أي نظام لا يحترم المبادئ الإنسانية الأساسية، وهي الإنسانية، والنزاهة، والاستقلال، والحياد"، مطالباً بضمان إيصال المساعدات دون عوائق.

وفي وقت سابق أشار مصدر في الأمم المتحدة لوكالة فرانس برس إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي اقترحت مؤخراً آلية مشددة لمراقبة المساعدات، تتضمن احتساب السعرات الحرارية بزعم منع استيلاء حركة حماس عليها.

وفي سياق متصل، عبّر غوتيريش عن قلقه المتزايد إزاء الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، محذراً من أن "الطريق الحالي مسدود وغير مقبول وفقاً للقانون الدولي والتاريخ، وهناك خطر حقيقي من تحوّل الضفة إلى غزة أخرى".

وختم الأمين العام للأمم المتحدة بالقول: "لقد آن الأوان لإنهاء التجريد من الإنسانية، وحماية المدنيين، وتحرير الرهائن، وضمان إيصال المساعدات الحيوية، وتمديد وقف إطلاق النار".

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحاصر إسرائيل قطاع غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيه، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، كما دخل القطاع مرحلة المجاعة، جراء إغلاق الاحتلال المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

مصدر:TRT Arabi
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