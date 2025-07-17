وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، أن غارة إسرائيلية باستخدام طائرة مسيرة استهدفت شاحنة في بلدة الناقورة الحدودية أسفرت عن مقتل شخص.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن طائرة مسيرة إسرائيلية سقطت في شارع بالناقورة بعد أن أطلقت قنبلة على أحد شوارع البلدة، مشيرة إلى أن الطائرة تعرضت لعطل فني أدى إلى سقوطها وتحطمها من دون تسجيل إصابات.

وفي بيان منفصل، أكدت وزارة الصحة أن غارة إسرائيلية بوساطة طائرة مسيرة استهدفت سيارة على طريق عام بين تول والكفور في قضاء النبطية، ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين.

وكانت الوكالة اللبنانية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه سيارة في منطقة تول الكفور، ما أدى إلى احتراقها، وتوجهت فرق الدفاع المدني والإسعاف إلى الموقع من دون الإشارة إلى خسائر إضافية.

وفي خرق إسرائيلي آخر، أفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال فجّرت فجر الخميس أحد المباني في الحي الشرقي من بلدة حولا جنوب لبنان، من دون تقديم تفاصيل إضافية.

كما رصدت الوكالة تحليق طائرات مسيرة إسرائيلية منذ الصباح فوق بلدتي عنقون والزهراني جنوبي لبنان.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 251 قتيلاً و559 جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدٍّ لاتفاق وقف إطلاق النار نفذ جيش الاحتلال انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.​​​​​​​