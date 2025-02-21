سياسة
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نائب ترمب يؤكد قرب السلام في أوروبا وضرورة التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
أعلن جاي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي الخميس أنّ أوروبا "توشك على التوصل إلى السلام"، مشيداً بعمل الرئيس دونالد ترمب للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا.
نائب ترمب يؤكد قرب السلام في أوروبا وضرورة التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
دي فانس يدافع عن سياسة ترمب تجاه روسيا ويؤكد ضرورة التفاوض لإنهاء الحرب / صورة: AA (AA) / AA Archive
21 فبراير 2025

وقال دي فانس في التجمع الكبير للمحافظين في ناشونال هاربور قرب واشنطن، "أعتقد حقاً أننا على وشك التوصل إلى السلام في أوروبا، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، وذلك بفضل قيادة المكتب البيضاوي".

ومع عودة ترمب إلى البيت الأبيض، غيّرت الولايات المتحدة جذرياً سياستها تجاه الحرب في أوكرانيا، إذ انتقد صراحة نظيره الأوكراني، واصفاً إياه بأنه "ديكتاتور".

وردّ زيلينسكي متهماً الرئيس الجمهوري بالعيش في "فضاء التضليل الروسي" وبأنه يساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على "الخروج من سنوات من العزلة".

والثلاثاء، التقى وزيرا الخارجية الروسي والأمريكي في المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وأعرب كثير من الزعماء الأوروبيين عن قلقهم إزاء هذا التقارب وعن خشيتهم من إبرام اتفاق سلام من وراء ظهورهم.

ورداً على هذه المخاوف، سأل دي فانس "كيف ستنتهي هذه الحرب من دون التحدث إلى روسيا؟"، مدافعاً عن سياسة ترمب.

وتابع "الأمر بسيط حقاً، إنه يريد إنهاء القتل، إنه يريد إحلال سلام دائم في أوروبا. وفي أي مكان تندلع فيه الحرب، سيكون هو رئيس السلام".

و استقبل زيلينسكي الخميس المبعوث الأمريكي الخاص كيث كيلوغ في محاولة لرأب الصدع بين بلديهما.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022، تشنّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعده كييف "تدخلاً" في شؤونها.

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