سياسة
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الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية عالمية
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مدفوعة برغبة المستثمرين في تجنب المخاطر عقب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي أعلن فيها أن الرسوم الجمركية ستشمل جميع الدول، ما أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
الأسهم الأوروبية تتراجع بعد تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية عالمية
بورصة فرانكفورت، ألمانيا، 5 مارس/آذار 2025. / Reuters
31 مارس 2025

وتراجع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 1.2% بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، مع انخفاض المؤشرين في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في أوروبا، بنسبة 1% و1.2% على التوالي.

كما أشارت العقود الآجلة في وول ستريت إلى تراجع حاد عند الافتتاح، بسبب التصريحات التي أدلى بها ترمب في بداية الأسبوع، والتي دفعت المستثمرين إلى الإقبال على الذهب والين الياباني كملاذات آمنة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون لرسوم جمركية مضادة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في الثاني من أبريل/نيسان، وهو ما وصفه ترمب بـ "يوم التحرير" للاقتصاد الأمريكي.

وتسبب احتمال فرض الرسوم الجمركية الشاملة في تخفيض بنك جولدمان ساكس توقعاته للناتج المحلي الإجمالي في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، مع زيادة التوقعات لخفض أسعار الفائدة من قبل كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية.

وشهدت معظم القطاعات الأوروبية الرئيسية انخفاضاً، باستثناء قطاع المرافق الدفاعية الذي سجل زيادة بنسبة 0.6%.

ومن جهة أخرى، ارتفع سهم شركة "فورتنوكس" السويدية لبرمجيات المحاسبة بنسبة 35% بعد إعلانها تلقي عرض نقدي مشترك من أكبر مالك لها، "فيرست كرافت"، ومجموعة "إي.كيو.تي" للاستثمار المباشر، ما قدر قيمة الشركة بنحو 55 مليار كرونة سويدية (حوالي 5.50 مليار دولار).

كما يترقب المستثمرون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في ألمانيا التي ستصدر خلال ساعات التداول المبكرة.

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