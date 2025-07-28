أردوغان يؤكد أن بلاده في حالة تأهب دائمة لحماية "الوطن الأخضر" من الحرائق.. عبر سبع وعشرين طائرة ومئة وخمس مروحيات وخمسة وعشرين ألف عامل غابات ومئة واثنين وثلاثين ألف متطوع لحماية الغابات من الحرائق.

الصحة العالمية تحذر من خطر سوء التغذية في غزة.. ومنظمة أوكسفام للإغاثة تنتقد الإنزالات الجوية للمساعدة، مؤكدة أنها لا تلبي احتياجات القطاع.

السلطات تجلي مئات الأشخاص إلى ريف درعا: أكد الدفاع المدني السوري إجلاء ثلاثمئة وستة وستين شخصا كانوا عالقين في منازلهم في مدينة السويداء جنوبي سوريا، بسبب التوترات الأمنية في المحافظة.