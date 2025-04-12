وأكدت، خلال كلمتها، أن الإنسانية لم تعد قادرة على تحمُّل المزيد من الحروب والنزاعات، داعية إلى تعزيز مجالات التعاون وتحقيق السلام.

كما شددت على أهمية التعليم في تغيير مصير الشعوب، مشيرة إلى أن التعليم الحقيقي يجب أن يدمج بين العلم والأخلاق والقيم الإنسانية.

وأعربت عن أملها في عالم "لا يعرف فيه الأطفال سوى الفرح، ويحملون على ظهورهم حقائب مدرسية بدلاً من هموم ثقيلة"، مشيرة إلى معاناة أطفال فلسطين ومناطق النزاع، وحرمانهم من أبسط حقوقهم، مثل التعليم والعيش بكرامة.

كما تحدثت عن دور مؤسسة "وقف المعارف التركي" في نشر التعليم العادل والشامل في 55 دولة، مؤكدة أن المؤسسة تقدم نموذجاً تعليمياً يحتفي بالاختلافات الثقافية ولا يفرض أيديولوجيات معينة.

واختتمت كلمتها بالدعوة لإحياء القيم الإنسانية التي قامت عليها الحضارات، مشددة على أن "بناء المستقبل يبدأ من الجذور، عبر التعليم الذي يغذي العقل والضمير معاً".