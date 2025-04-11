وأكد المجتمعون، في بيانهم الختامي، على هامش منتدى أنطاليا الدبلوماسي، أن الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يمر بأسوأ مراحله منذ عقود، مما يقوِّض جهود تنفيذ حل الدولتين والقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وأشاروا إلى أن الجمود السياسي والكارثة الإنسانية الحالية في الأراضي الفلسطينية وصلتا إلى مستويات غير مسبوقة، على الرغم من الجهود الدولية المستمرة.

وجدَّد المشاركون رفضهم القاطع لأي عمليات تهجير قسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

كما دعوا إلى احترام القانون الدولي والإنساني، وإعادة الخدمات الأساسية في غزة، وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وأدانوا استخدام المساعدات أداةً للضغط في هذا الصراع.

وطالب المشاركون بوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة “وفقاً لقرارات الأمم المتحدة والتنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن/المعتقلين التي دخلت حيز التنفيذ في 19 يناير والتي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف إنهاء إراقة الدماء وتقديم المساعدات الإنسانية وبدء عملية التعافي وإعادة الإعمار”.

كما دعا المجتمعون إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة لإعادة إعمار غزة، ومؤتمر آخر في نيويورك في يونيو/حزيران لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.

وشدد الإعلان على ضرورة إنهاء الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها بناء المستوطنات وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، مع الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

واختُتم الإعلان بالتأكيد أن تنفيذ حل الدولتين وفق حدود 1967، بما فيها القدس الشرقية، هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فعلية ومُلزمة لإنهاء الاحتلال.