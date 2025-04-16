تركيا
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أنقرة: تركيا لن تتأثر قانونياً بما تتخذه اليونان من إجراءات أحادية في البحر المتوسط
أعلنت وزارة الخارجية التركية أن الإجراءات والمزاعم التي اتخذتها اليونان بشكل أحادي في البحر المتوسط وبحر إيجة لن تترتب عليها أي آثار قانونية لأنقرة.
أنقرة: تركيا لن تتأثر قانونياً بما تتخذه اليونان من إجراءات أحادية في البحر المتوسط
وزارة الخارجية التركية / TRT Arabi
16 أبريل 2025

جاء ذلك في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، تعليقاً على إعلان اليونان -تطل على عدد من البحار- تخطيط الحيز البحري الخاص بها في المنطقة.

وذكر البيان أن بعض المناطق التي حددتها اليونان بتخطيط الحيّز البحري بموجب تشريعات الاتحاد الأوروبي، تنتهك مناطق الصلاحية البحرية التركية في بحر إيجة وشرق المتوسط.

وشدّد على ضرورة تجنّب التصرفات الأحادية في البحار المغلقة أو شبه المغلقة مثل بحر إيجة والبحر الأبيض المتوسط.

بيان الخارجية التركية قال، إن مثل هذه التصرفات والمبادرات (إعلان اليونان تخطيط الحيز البحري) مرفوض قطعاً، ولن تترتب عليها أي آثار قانونية لتركيا.

وتابع: "تحافظ تركيا في علاقاتها مع اليونان، على موقفها الداعي إلى تبني نهج صادق وشامل لحل القضايا بناءً على القانون الدولي والعدالة وحسن الجوار، كما هو موضح في إعلان أثينا بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول 2023 بشأن العلاقات الصديقة وحسن الجوار بين البلدين".

وأفاد بأن تخطيط الحيز البحري الذي أعدته تركيا يجري إرساله إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والأجهزة المعنية التابعة للأمم المتحدة.

وفي سياق متصل، أشار البيان إلى أن قانون البحار الدولي يحفّز على التعاون بين الدول المشاطئة في البحار المغلقة وشبه المغلقة كإيجة والمتوسط، ومنها قضايا البيئة، مبيناً أن تركيا مستعدة دائماً في هذا الإطار للتعاون مع اليونان في بحر إيجة.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، كشفت اليونان عن تخطيط الحيز البحري الخاص بالبلاد، وقالت الخارجية اليونانية إن أثينا تهدف إلى مدّ مياهها الإقليمية في بحر إيجة إلى 12 ميلاً بحرياً، وهو ما ترفضه جارتها تركيا.

يأتي هذا في وقت نشر فيه المركز الوطني للبحوث في القانون البحري بجامعة أنقرة، أول خريطة لتخطيط الحيّز البحري التركي، والتي تهدف لحماية حقوق البلاد ومصالحها في البحار المحيطة بها وتحقيق أقصى استفادة من المناطق البحرية.

مصدر:TRT ARABI
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