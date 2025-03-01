وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 48 طائرة مسيّرة أوكرانية".

وأضافت الوزارة: "دُمِّرَت 21 طائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة تفير، و11 طائرة مسيّرة فوق أراضي جمهورية القرم، و5 طائرات مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، و3 طائرات مسيّرة فوق أراضي كل من مقاطعتَي بيلجورود وروستوف، وطائرتان مسيّرتان فوق أراضي كل من مقاطعتي سمولينسك وليبيتسك، وطائرة مسيّرة فوق أراضي مقاطعة كورسك".

إلى ذلك، قال مسؤولون أوكرانيون إنّ طائرات روسية مسيّرة قصفت منشأة طبية وأهدافاً أخرى في وقت متأخر أمس الجمعة في خاركيف، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص على الأقل.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف في رسالة عبر تطبيق تليغرام إن ثماني طائرات روسية مسيّرة قصفت مناطق مدنية في ثلاث مناطق في وسط المدينة، وهي هدف متكرر للهجمات الروسية في الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وأضاف أن خمسة أشخاص أصيبوا، في حين قال إيجور تيريخوف رئيس البلدية إن عدد المصابين بلغ سبعة. وقال سينيهوبوف إن أكثر من 50 شخصاً جرى إجلاؤهم من المنشأة الطبية، وإن أطقم الطوارئ تسيطر على حريق اندلع بسبب الضربة. وذكر أن عشرات المباني تضررت، إذ تحطمت النوافذ في مبنى سكني ومعرض سيارات ومتجر متعدد الأقسام.

وفي ميناء أوديسا على البحر الأسود، وهو هدف روسي متكرر آخر في جنوب أوكرانيا، تسبب هجوم بطائرة مسيّرة في اندلاع حرائق في منزل خاص وشركة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا، تشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.