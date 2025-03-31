سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تصف تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي بـ ”الوقحة“
في أخبارنا لهذا اليوم.. تركيا ترفض تصريحات لوزير الخارجية الإسرائيلي وتصفها بـ"الوقحة"، وعدد القتلى جراء زلزال ميانمار يرتفع إلى 1700 وسط استمرار جهود الإنقاذ
دقائق الذروة / TRT Global
31 مارس 2025

أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، ووصفتها بالـ"وقحة"، وأكدت، في بيان، أن حملات الدعاية للمسؤولين الإسرائيليين لن تهز أبداً عزم تركيا على مواصلة كشف الحقائق، وأن تركيا ستواصل الوقوف والدفاع عن حقوق المدنيين الأبرياء الذين تستهدفهم إسرائيل.

في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بتوصل جيش الاحتلال إلى "نتائج صادمة" خلال تحقيقه في هجوم مقاتلي حماس على معبر "إيرز"، فجر السابع من أكتوبر عام ألفين وثلاثة وعشرين، وأكدت الصحيفة أنهم اخترقوا حاجز "إيرز" في دقائق معدودة، ربما لم تتجاوز نصف الساعة، إذ عانى جيش الاحتلال من افتقار إلى الاستخبارات والتحضير والتنظيم والتنسيق والقيادة.

في شأن آخر، أكد مسؤول روسي أن موسكو وواشنطن قد بدأتا محادثات حول المعادن الأرضية النادرة والمشروعات الأخرى في روسيا، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرض على الولايات المتحدة أن تشارك في عمليات التنقيب عن المعادن الأرضية النادرة في روسيا ضمن إطار اتفاق اقتصادي مستقبلي.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية خلال شهر ونصف من الآن، لإبرام اتفاق تستثمر فيه الرياض ما يزيد على تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك شراء معدات عسكرية.

ختاماً، أعلنت الحكومة التي يقودها الجيش في ميانمار، أن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، ارتفع إلى أكثر من ألف وسبعمئة شخص، بعد انتشال مزيد من الجثث من تحت الأنقاض، فيما أصيب ثلاثة آلاف وأربعمئة شخص، بينما لا يزال أكثر من ثلاثمئة شخص في عداد المفقودين.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us