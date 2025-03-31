أعربت وزارة الخارجية التركية عن رفضها تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلية جدعون ساعر، ووصفتها بالـ"وقحة"، وأكدت، في بيان، أن حملات الدعاية للمسؤولين الإسرائيليين لن تهز أبداً عزم تركيا على مواصلة كشف الحقائق، وأن تركيا ستواصل الوقوف والدفاع عن حقوق المدنيين الأبرياء الذين تستهدفهم إسرائيل.

في سياق متصل، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، بتوصل جيش الاحتلال إلى "نتائج صادمة" خلال تحقيقه في هجوم مقاتلي حماس على معبر "إيرز"، فجر السابع من أكتوبر عام ألفين وثلاثة وعشرين، وأكدت الصحيفة أنهم اخترقوا حاجز "إيرز" في دقائق معدودة، ربما لم تتجاوز نصف الساعة، إذ عانى جيش الاحتلال من افتقار إلى الاستخبارات والتحضير والتنظيم والتنسيق والقيادة.

في شأن آخر، أكد مسؤول روسي أن موسكو وواشنطن قد بدأتا محادثات حول المعادن الأرضية النادرة والمشروعات الأخرى في روسيا، مشيراً إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عرض على الولايات المتحدة أن تشارك في عمليات التنقيب عن المعادن الأرضية النادرة في روسيا ضمن إطار اتفاق اقتصادي مستقبلي.

من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه من المرجح أن يقوم بأول رحلة خارجية له إلى السعودية خلال شهر ونصف من الآن، لإبرام اتفاق تستثمر فيه الرياض ما يزيد على تريليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، بما في ذلك شراء معدات عسكرية.

ختاماً، أعلنت الحكومة التي يقودها الجيش في ميانمار، أن عدد القتلى جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، ارتفع إلى أكثر من ألف وسبعمئة شخص، بعد انتشال مزيد من الجثث من تحت الأنقاض، فيما أصيب ثلاثة آلاف وأربعمئة شخص، بينما لا يزال أكثر من ثلاثمئة شخص في عداد المفقودين.