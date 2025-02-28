وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.9% بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، متأثراً بخسائر أوسع نطاقاً بقيادة مؤشر قطاع الموارد الأساسية الذي تراجع 2% جراء ضغوط تتعرض لها أسعار المعادن بسبب خطط الرسوم الجمركية الوشيكة التي أعلنتها الولايات المتحدة.

وتعهد ترمب أيضاً بفرض رسوم جمركية جديدة 10% على الواردات الصينية، لتضاف إلى الرسوم الجمركية البالغة 10%.

وتراجعت أسهم التكنولوجيا 1.9% بعد عمليات بيع مكثفة لأسهم شركة إنفيديا، الرائدة في مجال الذكاء الصناعي في وول ستريت، بعد نتائج فشلت في نيل رضا المستثمرين.

كما هبطت أسهم شركات تصنيع السيارات واحداً في المئة لتواصل التراجع الذي بدأته في الجلسة السابقة عندما فرض ترمب رسوماً جمركية مضادة بنسبة 25% على السيارات وغيرها من السلع الأوروبية.

وهوى سهم فاليو 8.1% بعد أن أعلنت شركة توريد قطع غيار السيارات نتائجها السنوية. وقال الرئيس التنفيذي كريستوف بيريه، إنه يتوقع تأثيراً طفيفاً على الأرباح من الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم.

وربح سهم هولسيم 1.5% بعد أن أعلنت شركة مواد البناء أرباحاً أفضل من المتوقع في الربع الرابع.