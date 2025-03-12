وأضاف: “هناك من ينصب كميناً خبيثاً وقذراً للغاية؛ لاستهداف روابط الأخوّة بين أبناء شعبنا، باستخدام ذرائع تتعلق بأعمال إرهابية تمارسها فلول النظام السوري البائد"، في إشارةٍ إلى محاولات لإثارة توترات في تركيا على خلفية الأحداث التي جرت في الساحل السوري.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه "العدالة والتنمية" الحاكم، في البرلمان التركي.

وأشار الرئيس التركي إلى إن حكومته تسعى لجعل تركيا أحد المراكز الرئيسية لـ"دبلوماسية السلام"، إلى جانب كونها مصدراً للاستقرار في منطقتها.

وأكد أردوغان أن "تركيا مصدر للاستقرار في منطقتها، وسنذهب إلى ما هو أبعد من ذلك بجعلها أحد المراكز الرئيسية لـ(دبلوماسية السلام)".

ولفت إلى أن بلاده لا تكتفي برفع راية الخير فحسب بل تنشر أيضاً أجواء السلام والأمان والطمأنينة في جميع أنحاء العالم، خصوصاً في المناطق المتعرضة للظلم.

وحذّر من أن "الساعين منذ سنوات طويلة لزرع التفرقة في تركيا بإثارة نعرات عرقية وطائفية يحاولون حالياً تفعيل سيناريوهات مختلفة".

والخميس شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس توتراً أمنياً على وقع هجمات منسَّقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية، ما أوقع قتلى وجرحى.

يُشار إلى أنه بعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.

واستجاب عشرات الآلاف لهذه المبادرة، فيما رفضها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.

ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوتر وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.