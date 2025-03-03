وذكرت الوكالة أن الرؤية المصرية -التي من المنتظر تقديمها في القمة الطارئة لجامعة الدول العربية في القاهرة غداً الثلاثاء- تتضمن تشكيل "قوة استقرار دولية" لحفظ الأمن في القطاع، و"بعثة مساعدة الحكم الرشيد" لتحل محل الحكومة الحالية في القطاع.

ومن أبرز النقاط الواردة في المسودة، أن تحل "بعثة مساعدة الحكم الرشيد" محل الحكومة في غزة لفترة مؤقتة غير محددة، وتكون مسؤولة عن المساعدات الإنسانية، وبدء إعادة إعمار القطاع الذي دمَّرته الحرب.