سوريا الجديدة
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صحيفة بريطانية تكشف استجوابَ طفل من عناصر نظام الأسدِ
في تطور جديد، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أربعين عسكريا، من بينهم ضباط وجنود، منذ بدء العملية العسكرية البرية في جباليا في أكتوبر الماضي. وبهذا الإعلان، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 824 عسكرياً منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".
دقائق الذروة
31 ديسمبر 2024

في تطور جديد، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل أربعين عسكرياً، من بينهم ضباط وجنود، منذ بدء العملية العسكرية البرية في جباليا في أكتوبر الماضي. وبهذا الإعلان، ارتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 824 عسكرياً منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى".

وفي سياق آخر، كشفت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية عن وثائق حصلت عليها تتعلق بعمل جهاز مخابرات النظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد. وأظهرت الوثائق تفاصيل مثيرة، من بينها استجواب المخابرات لطفل يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة، بعد أن اتهمه معلمه بتمزيق صورة الأسد.


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