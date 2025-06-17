سياسة
2 دقيقة قراءة
"الشاباك": الضابط القتيل في غزة كان أحد قادة الجهاز الميدانيين
أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الثلاثاء، أن الضابط الذي قُتل في قطاع غزة أمس الاثنين، هو أحد قادته العاملين ضمن صفوفه، مؤكداً أن ذلك يرفع عدد قتلاه منذ اندلاع الحرب إلى 11.
"الشاباك": الضابط القتيل في غزة كان أحد قادة الجهاز الميدانيين
وبحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 871 ضابطاً وجندياً / Reuters Archive
منذ 12 ساعات

ونقلت القناة 12 العبرية عن "الشاباك" أن الضابط تال موفشوفيتش، الذي سقط خلال خدمته الاحتياطية جنوب قطاع غزة، هو "مقاتل وقائد في الشاباك"، وقد قُتل في أثناء مشاركته في العمليات العسكرية ضمن كتيبة الهندسة 7086 التابعة للواء غولاني.

كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت تنفيذ عمليات استهدفت آليات وقوات إسرائيلية شمال وجنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق متصل، أعلن الجيش، الثلاثاء، مقتل أحد جنوده وإصابة عشرة آخرين بينهم ضابط، في كمين جنوب قطاع غزة.

وحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 871 ضابطاً وجندياً، من بينهم 428 سقطوا منذ انطلاق الغزو البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته، في حين بلغت حصيلة المصابين 5 آلاف و981، بينهم 2729 جريحاً منذ بدء الغزو البري.

وخلافاً للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره البشرية، خصوصاً مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية عن تنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات الفصائل الفلسطينية، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وتواصل إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة خلَّفت نحو 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
نفي مزاعم تربط تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية بصيانة شركة "تركيش تكنيك"
للمرة الثانية خلال ساعات.. مُسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في النبطية جنوبي لبنان
مقعده أنقذه من موت محتم.. الناجي الوحيد من كارثة الطائرة الهندية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة
ترمب يعلق على توجيه ضربة إلى إيران.. وطهران تتوعد برد "سريع وغير متوقع"
بموجب اتفاق إسطنبول.. تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا يشمل جنوداً جرحى ومرضى
سجل السلامة لطائرة "بوينغ 787" يعود إلى دائرة الجدل بعد حادثة تحطم في الهند
103 شهداء في غزة خلال 24 ساعة.. وأونروا: آلية المساعدات الأمريكية مهينة وخطرة
قانون "المقاتلين غير الشرعيين".. أداة الاحتلال لشرعنة الاعتقال الجماعي خارج القانون
إيران تعلن إنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
"لم ينج أحد".. تحطُّم طائرة هندية على متنها 242 راكباً
أنقرة: الاعتداء على "مادلين" انتهاك للقانون الدولي وعزم تركيا في مكافحة الإرهاب لم يتراجع
تركيا تدعو لتعميق التعاون بين الدول الناطقة بالتركية لمواجهة التحديات العالمية
نساء يفككن الموت.. سوريات على خطوط المواجهة مع الألغام ومخلَّفات الحرب
بواسطة منيرة بالوش
قتلى وجرحى في هجوم روسي على مدن أوكرانية.. وزيلينسكي: روسيا تسعى إلى إضعاف كل أوروبا
الأمم المتحدة: عدد النازحين عالمياً يتجاوز 122 مليوناً وسط انخفاض الدعم الدولي
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us