ونقلت القناة 12 العبرية عن "الشاباك" أن الضابط تال موفشوفيتش، الذي سقط خلال خدمته الاحتياطية جنوب قطاع غزة، هو "مقاتل وقائد في الشاباك"، وقد قُتل في أثناء مشاركته في العمليات العسكرية ضمن كتيبة الهندسة 7086 التابعة للواء غولاني.

كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت تنفيذ عمليات استهدفت آليات وقوات إسرائيلية شمال وجنوب القطاع، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

في سياق متصل، أعلن الجيش، الثلاثاء، مقتل أحد جنوده وإصابة عشرة آخرين بينهم ضابط، في كمين جنوب قطاع غزة.

وحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفع عدد قتلاه منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 871 ضابطاً وجندياً، من بينهم 428 سقطوا منذ انطلاق الغزو البري للقطاع في 27 من الشهر ذاته، في حين بلغت حصيلة المصابين 5 آلاف و981، بينهم 2729 جريحاً منذ بدء الغزو البري.

وخلافاً للأرقام المعلنة، يُتهم الجيش الإسرائيلي بإخفاء الأرقام الحقيقية لخسائره البشرية، خصوصاً مع تجاهل إعلانات عديدة للفصائل الفلسطينية عن تنفيذ عمليات وكمائن ضد عناصره، تؤكد أنها تسفر عن قتلى وجرحى.

وتفرض إسرائيل، وفق تقارير دولية عديدة، رقابة صارمة على وسائل إعلامها بخصوص الخسائر البشرية والمادية جراء ضربات الفصائل الفلسطينية، لأسباب عديدة، بينها الحفاظ على معنويات الإسرائيليين.

وتواصل إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة خلَّفت نحو 185 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين.