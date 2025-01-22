سياسة
2 دقيقة قراءة
روسيا تعلن السيطرة على بلدات جديدة وإسقاط 114 مسيّرة أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة قواتها على عدة بلدات جديدة في إقليم دونباس، بما في ذلك بلدة فولكوفو في مقاطعة دونيتسك، مشيرة إلى إسقاط 114 طائرة مسيّرة أوكرانية من قِبل منظومات الدفاع الجوي.
روسيا تعلن السيطرة على بلدات جديدة وإسقاط 114 مسيّرة أوكرانية
تقدم بري لدبابات روسية / others
22 يناير 2025

وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء إنّ وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، مما أدى إلى تحرير بلدة فولكوفو في دونيتسك.

وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تجمعات بشرية ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق عدة مثل شيربينوفكا وبتروفكا ودزيرجينسك وغيرها في مقاطعة دونيتسك.

وأفادت الوزارة بتحرير بلدة زابادنويه في مقاطعة خاركوف، مشيرة إلى أن قوات مجموعة الشمال الروسية تمكنت من استهداف تشكيلات من لواء المشاة الآلي التابع للجيش الأوكراني في منطقة فولتشانسك.

وأسفرت العمليات عن مقتل نحو 40 جندياً أوكرانياً، إلى جانب تدمير مركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، وثلاث قطع مدفعية ميدانية. كما استهدفت القوات الروسية عدداً من الألوية الأوكرانية في مناطق كامينكا وزيليني غاي ودفوريتشنايا، بالإضافة إلى مناطق أخرى في مقاطعة خاركوف.

وفي إطار العمليات الجوية، استهدفت الطائرات الروسية، بما في ذلك الطائرات دون طيار، مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، وكذلك مستودعات تابعة للقوات الأوكرانية، في 136 منطقة مختلفة. كما قالت إنها أسقطت 114 طائرة دون طيار تابعة للجيش الأوكراني.

في المقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن روسيا شنت هجوماً خلال الليل باستخدام 99 طائرة مسيرة، جرى إسقاط 65 منها واختفت 30 أخرى من على شاشات الرادار دون أن تصيب أهدافها.

وأضافت القوات الجوية أن أضراراً وقعت في ست مناطق في أنحاء أوكرانيا نتيجة للهجوم.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

اكتشف
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
بعد طلب هولندا مراجعة اتفاقية الشراكة الأوروبية-الإسرائيلية.. باريس: أمر مشروع ندعو لمدارسته
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
النرويج تنهي استثماراتها في شركة "باز" الإسرائيلية لدعمها المستوطنات بالضفة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
جيش الاحتلال يهدم منزلًا في جنوبي الضفة الغربية ويواصل عدوانه في طولكرم.. ووفاة أسيرة سابقة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
ويتكوف يصل إلى إسرائيل.. وعائلات الأسرى في غزة تطالب باتفاق خلال 24 ساعة
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
القسام تعلن الإفراج عن الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر اليوم
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
إسرائيل تُصدق على استئناف تسوية الأراضي في الضفة الغربية وسط رفض فلسطيني واسع
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
بعد محادثات ليومين.. اتفاق صيني-أمريكي بشأن الرسوم الجمركية
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
جماعة الحوثي تعلن أن طيراناً إسرائيلياً شنّ سلسلة غارات على محافظة الحُديدة
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
ترحيب بعزم حماس الإفراج عن ألكسندر.. ونتنياهو يزعم أن الاتفاق بلا مقابل ومعارضوه يرمونه بالفشل
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
بعد اتصالات مع واشنطن.. حماس توافق على الإفراج عن الجندي عيدان ألكسندر في إطار جهود وقف إطلاق النار
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
"قلق من مواصلة البناء".. هيئة البث العبرية: الجيش لم يدمر سوى ربع أنفاق حماس بغزة
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
زيلينسكي يرى تفكير روسيا بإنهاء الحرب "علامة إيجابية" ويدعو لوقف النار من الغد
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
بعد جولة خليجية.. روبيو إلى تركيا برفقة ترمب لحضور اجتماع الناتو
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
الاحتلال يدّعي أنه "سيؤمّن" نقل المساعدات إلى غزة.. وحماس تتهمه بارتكاب "جريمة حرب مركبة"
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
أردوغان مهنئاً بعيد الأم: لا نستطيع رد جميلهن
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us