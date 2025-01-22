وقالت الوزارة في بيان لها الأربعاء إنّ وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية واصلت تقدمها في عمق دفاعات القوات الأوكرانية، مما أدى إلى تحرير بلدة فولكوفو في دونيتسك.

وأضاف البيان أن القوات الروسية استهدفت تجمعات بشرية ومعدات عسكرية، بالإضافة إلى عدد من الألوية الأوكرانية في مناطق عدة مثل شيربينوفكا وبتروفكا ودزيرجينسك وغيرها في مقاطعة دونيتسك.

وأفادت الوزارة بتحرير بلدة زابادنويه في مقاطعة خاركوف، مشيرة إلى أن قوات مجموعة الشمال الروسية تمكنت من استهداف تشكيلات من لواء المشاة الآلي التابع للجيش الأوكراني في منطقة فولتشانسك.

وأسفرت العمليات عن مقتل نحو 40 جندياً أوكرانياً، إلى جانب تدمير مركبة قتالية مدرعة، وسيارتين، وثلاث قطع مدفعية ميدانية. كما استهدفت القوات الروسية عدداً من الألوية الأوكرانية في مناطق كامينكا وزيليني غاي ودفوريتشنايا، بالإضافة إلى مناطق أخرى في مقاطعة خاركوف.

وفي إطار العمليات الجوية، استهدفت الطائرات الروسية، بما في ذلك الطائرات دون طيار، مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية، وكذلك مستودعات تابعة للقوات الأوكرانية، في 136 منطقة مختلفة. كما قالت إنها أسقطت 114 طائرة دون طيار تابعة للجيش الأوكراني.

في المقابل، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الأربعاء إن روسيا شنت هجوماً خلال الليل باستخدام 99 طائرة مسيرة، جرى إسقاط 65 منها واختفت 30 أخرى من على شاشات الرادار دون أن تصيب أهدافها.

وأضافت القوات الجوية أن أضراراً وقعت في ست مناطق في أنحاء أوكرانيا نتيجة للهجوم.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه "تخلي" كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.