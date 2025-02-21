سوريا الجديدة
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الرئاسة التركية تنشر فيلماً قصيراً يتحدث عن نضال السوريين من أجل الحرية
شارك رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون على حسابه في منصة إكس فيلماً قصيراً يسلّط الضوء على نضال الشعب السوري من أجل الحرية، وأكد تعليقاً عليه ضرورة الوقوف إلى جانب السوري
الرئاسة التركية تنشر فيلماً قصيراً يتحدث عن نضال السوريين من أجل الحرية
الرئاسة التركية تنشر فيلماً قصيراً عن نضال السوريين من أجل الحرية / Others
21 فبراير 2025

وقال ألطون، في منشور على منصة إكس أمس الخميس:"سنواصل، تحت قيادة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، نضالنا من أجل تأسيس العدالة في كل بقاع العالم المضطهدة واضعين العدل فوق كل اعتبار، كما في سوريا".

ولفت ألطون إلى أن سوريا التي كانت رمزاً للتاريخ والحضارة والتعايش بين مختلف الثقافات، أصبحت تحت حكم حزب البعث في ظلام حالك.

وذكر أن صرخات الأطفال الذين لم يروا نور النهار في الزنازين والمضطهدين الذين تحولت مدنهم إلى أنقاض "عانقت السماء".

وأضاف: "وأخيرا، تحقق المصير المحتوم للظلم في سوريا، انهار حزب البعث، أحد أعتى وأبشع الأنظمة الديكتاتورية التي شهدها تاريخ البشرية"، مردفا بالقول: "انهار النظام القمعي الذي كان يُعتقد أنه لا يقهر، وانهارت جدران الظلم واحدة تلو الأخرى".

وأكّد ألطون أن "اليوم، يقع على عاتقنا، كما وقفنا مع الشعب السوري في نضاله من أجل الحرية، أن نقف إلى جانبه بنفس الحزم في مرحلة النهوض وإعادة البناء".

وشارك ألطون في المنشور فيلما قصيرا يظهر حجم المظالم في السجون السورية، ويعيد إلى الأذهان شهادات رواها المعارض السوري الراحل ميشيل كيلو عندما كان في السجن، عن طفل مولود في زنزانة لا يعرف معنى العصفور والشجرة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

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