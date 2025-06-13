الهجمات على إيران
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بعد ضرب إيران.. الأردن يستنفر ويدعو لوقف التصعيد في المنطقة
أعلن الجيش الأردني، اليوم الجمعة، تنفيذ سلاح الجو الملكي طلعات جوية مكثفة على طول الحدود، بهدف مراقبة المجال الجوي ورصد أي محاولات اختراق، وذلك بعد ساعات من اعتراض صواريخ ومسيَّرات دخلت أجواء البلاد.
بعد ضرب إيران.. الأردن يستنفر ويدعو لوقف التصعيد في المنطقة
استنفار جوي أردني تحسبا لأي اختراق عقب العدوان على إيران / AFP
13 يونيو 2025

وقال الجيش في بيان: "إن طائرات سلاح الجو الملكي تنفّذ في هذه الأثناء دوريات وطلعات جوية مكثفة على امتداد المناطق الحدودية بهدف مراقبة الأجواء، ورصد أي محاولات لاختراق المجال الجوي الأردني من أي طرف كان، حفاظاً على سيادة المملكة وسلامة مواطنيها".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الجيش اعتراض عدد من الصواريخ والطائرات المسيَّرة قال إنها دخلت مجاله الجوي، في ظل موجة من التوترات المتزامنة مع العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على إيران.

وبينما لم يحدد الجيش مصدر الصواريخ والمسيَّرات، أكد عدم سماحه باختراق أجوائه تحت أي ظرف أو تحويل بلاده إلى ساحة صراع.

وقال إن "عملية الاعتراض جاءت استجابةً لتقديرات عسكرية بحتمية سقوطها داخل أراضي البلاد، ومنها مناطق مأهولة بالسكان، ما قد يتسبب في خسائر".

ملك الأردن يدعو إلى وقف التصعيد في المنطقة

في السياق، دعا ملك الأردن عبد الله الثاني، خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، إلى تحرك "فوري وعاجل"؛ لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً أن المملكة "لن تكون ساحة حرب لأي صراع".

وذكر بيان للديوان الملكي أن الملك عبد الله، أكد "ضرورة التحرك الفوري والعاجل لوقف التصعيد الخطير الدائر في المنطقة (الشرق الأوسط)".

وحذّر من "تبعات هذا التصعيد، الذي سيدفع بالمنطقة إلى مزيد من التوتر وتوسيع الصراع".

وشدد على "ضرورة تكثيف العمل لتحقيق الاستقرار في المنطقة وحماية شعوبها"، محذراً من "انعكاسات الهجوم الإسرائيلي على إيران، على أمن الإقليم".

وأكد أن "الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه".

وفجر الجمعة، أطلقت إسرائيل هجوماً واسعاً على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، سمَّته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية في مناطق مختلفة، واغتالت قادة عسكريين وعلماء.

ووفق وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، قُتل 6 علماء نوويين في الهجوم وهم: عبد الحميد منوشهر، وأحمد رضا ذو الفقاري، وأمير حسين فقهي، ومطلب زاده، ومحمد مهدي طهرانجي، وفريدون عباسي.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي، إن "هدف العملية غير المسبوقة هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ الباليستية وعديد من القدرات العسكرية".

في المقابل، توعَّد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي -في رسالة وجّهها إلى شعبه- إسرائيل، بـ"عقاب صارم"، رداً على الهجمات.

مصدر:TRT Arabi
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