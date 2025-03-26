ونشرت أمينة أردوغان، اليوم الأربعاء، عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلة: “سعدت بلقاء متطوعينا الذين يعملون على تمكين الجالية التركية والإسلامية بأمريكا في هذا اللقاء الذي يجمعنا. إنهم يحافظون على هويتنا الوطنية ووعينا التاريخي وينقلونهما للأجيال الجديدة بتفانٍ".

وأضافت: "أتمنى أن يواصل كل فرد في عائلة TASC جهوده لنقل تراثنا الثقافي وفنوننا وقيمنا المحلية إلى المنصات العالمية. كما أدعو الله أن يكون شهر رمضان المبارك فرصة لتعزيز وحدة وتماسك الجالية التركية بأمريكا".

وتشارك أمينة أردوغان في نيويورك بصفتها رئيسة المجلس الاستشاري رفيع المستوى لمبادرة "صفر نفايات" التابعة للأمم المتحدة.

وأطلقت تركيا مشروع صفر نفايات عام 2017 بمبادرة من أمينة أردوغان، بهدف مكافحة تأثير النفايات والمخلفات في البيئة، وتغيير العادات الاستهلاكية للناس، والتعامل مع تلك النفايات من خلال إعادة تدويرها والاستفادة منها بعد فصلها حسب أصنافها من المنبع، وذلك بهدف تحقيق نسبة إعادة تدوير تصل إلى 60% في 2030.

ومنتصف ديسمبر/كانون الأول 2022، وافقت الأمم المتحدة على قرار مشروع "صفر نفايات" الذي قدمته تركيا في إطار خطط التنمية المستدامة ومكافحة التغيّر المناخي.

وجاءت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع على القرار الذي قدمته تركيا بشكل رئيسي، وتقدمت به 105 دول بشكل مشترك.

وبهذا القرار أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة تاريخ 30 مارس/آذار يوماً عالمياً لـ"صفر نفايات".