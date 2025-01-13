سياسة
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قطر تسلم مسودة اتفاق نهائية لحماس وإسرائيل.. وتقديرات بالإفراج عن 3000 أسير
كشف مسؤول مطلع، اليوم الاثنين، أن قطر قدّمت مسودة "نهائية" لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بهدف إنهاء الحرب المدمّرة في قطاع غزة.
قطر تسلم مسودة اتفاق نهائية لحماس وإسرائيل.. وتقديرات بالإفراج عن 3000 أسير
مسؤول مطلع: قطر تسلّم مسودة "نهائية" لاتفاق بين إسرائيل وحماس. / AA
13 يناير 2025

وأشار المسؤول، في تصريحات لوكالة رويترز، إلى أنهم توصلوا إلى المسودة النهائية بعد منتصف الليل في العاصمة القطرية الدوحة، خلال محادثات شارك فيها قيادات المخابرات الإسرائيلية، ومبعوث الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى الشرق الأوسط، ورئيس الوزراء القطري.

من جهته قال مسؤول إسرائيلي اليوم الاثنين إن إسرائيل لم تتلق من قطر مسودة مقترح لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب قد طالب في ديسمبر/كانون الأول 2024 بالإفراج الفوري عن الإسرائيليين المحتجزين في غزة قبل موعد تنصيبه رسمياً، قائلاً: "إذا لم تُنجَز الصفقة قبل ذلك التاريخ، فسيعمّ الجحيم في الشرق الأوسط".

وأمس أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تناولت الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلى جانب الإفراج عن المحتجزين هناك.

وأوضح البيان الصادر عن البيت الأبيض أن بايدن شدد على أهمية تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، مع تأكيد ضرورة إعادة الرهائن وضمان زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وهي خطوات يُتوقع تنفيذها بموجب الاتفاق المرتقب.

في سياق متصل، كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس أن أكثر من 3 آلاف أسير فلسطيني سيُفرج عنهم في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى المرتقب بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، بينهم 200 من المحكوم عليهم بالمؤبد.

وفي تصريحات نشرتها وكالة معا الفلسطينية للأنباء أوضح قدورة أن المرحلة الأولى ستشمل الإفراج عن 25 محتجزاً إسرائيلياً في قطاع غزة، مقابل تحرير 48 أسيراً من محرري صفقة شاليط وإعادتهم إلى منازلهم، بالإضافة إلى 200 أسير محكوم عليهم بالمؤبد، وألف أسير آخر، بينهم جميع الأطفال والنساء والمرضى في سجون الاحتلال.

وأشار فارس، بحسب الوكالة، إلى أن جميع الفئات المذكورة سيعودون إلى منازلهم في القدس وغزة والضفة الغربية، باستثناء الأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد، الذين سيُبعَدون على الأرجح إلى 3 دول، هي قطر ومصر وتركيا. وأكد أن هذا الخيار قد يكون اضطرارياً وحكيماً لتجنب تهديدات الاحتلال باغتيال الأسرى المحررين.

وعلى مدار الأسابيع الماضية كثف الوسطاء جهودهم لعقد لقاءات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، ما أدى إلى "تحقيق تقدم كبير في المفاوضات"، إذ أصبحت تفاصيل الصفقة شبه مكتملة بنسبة 90%، بحسب ما نقلته وسائل إعلام عبرية.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلفت أكثر من 156 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

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