جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية السعودي، في الرياض، عقب انتهاء القمة الخليجية-الأمريكية التي حضرها ترمب.

وأشار ابن فرحان إلى أنه من المهم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، معرباً عن أمله أن يسهم إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر، في تحقيق تقدم في هذا الملف.

كانت حركة حماس قد أعلنت يوم الاثنين، إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي-الأمريكي عيدان ألكسندر، بعد اتصالات مع واشنطن في إطار جهود وقف إطلاق النار.

وأضاف الوزير السعودي أن بلاده أكدت للرئيس الأمريكي ضرورة وقف الإبادة الإسرائيلية في غزة وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي هو المسؤول الأول عن عرقلة دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة.

من جهة أخرى، كشف ابن فرحان عن أن الرئيس الأمريكي ترمب التقى، اليوم، الرئيس السوري أحمد الشرع، بحضور ولي العهد السعودي، ومشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عبر الهاتف، إذ جرى بحث سبل دعم استقرار سوريا وتجاوز تحدياتها، مؤكداً أن اللقاء كان مثمراً.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب يُجري زيارة لمنطقة الشرق الأوسط تشمل السعودية وقطر والإمارات، بدأت الثلاثاء وتستمر حتى 16 مايو/أيار الجاري، وهي أول زيارة له للمنطقة منذ بداية ولايته الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.