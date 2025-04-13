الحرب على غزة
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القسام: الحوثيون يتمسكون بدعم غزة رغم دفعهم ضريبة باهظة
أشادت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم الأحد، بإصرار جماعة الحوثي اليمنية على دعم الفلسطينيين في قطاع غزة، في مواجهة حرب الإبادة الإسرائيلية، رغم دفعهم ضريبة باهظة.
القسام: الحوثيون يتمسكون بدعم غزة رغم دفعهم ضريبة باهظة
الدمار الذي خلفه القصف الأمريكي على صنعاء اليمنية / AP
13 أبريل 2025

وقال متحدث القسام أبو عبيدة، في بيان عبر تليغرام: "ما زال إخوان الصدق في اليمن يصرّون على شلّ قلب الكيان الصهيوني (إسرائيل) وقوفاً إلى جانب غزة التي تتعرض لحرب إبادة شعواء".

وأضاف أبو عبيدة، أن الحوثيين يتمسكون بدعم غزة "رغم دفعهم ضريبة باهظة من دمائهم العزيزة ومقدرات بلدهم الشقيق جراء هذا الوفاء لفلسطين و(المسجد) الأقصى".

ومنذ 15 مارس/آذار الماضي، جرى تنفيذ مئات الغارات الأمريكية على اليمن، ما أدى إلى مقتل 118 مدنياً وإصابة 222 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، حسب بيانات حوثية لا تشمل الضحايا من القوات التابعة للجماعة.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى جيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

غير أن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 167 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

مصدر:TRT Arabi
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