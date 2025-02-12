تركيا
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بحضور رئيسَي البلدين.. تركيا وإندونيسيا توقعان 13 اتفاقية تعاون مشترك
توّجت زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى إندونيسيا بتوقيع البلدين اليوم الأربعاء 13 اتفاقية تعاون في مجالات مختلفة.
بحضور رئيسَي البلدين.. تركيا وإندونيسيا توقعان 13 اتفاقية تعاون مشترك
مراسم توقيع اتفاقيات التعاون بين تركيا وإندونيسيا بحضور رئيسَي البلدين. / AFP
12 فبراير 2025

جاء ذلك عقب لقاء الرئيسين التركي أردوغان والإندونيسي برابوو سوبيانتو، وعقد النسخة الأولى من اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، بمدينة بوكور في جاوة الغربية الإندونيسية.

ووقّع البلدان 13 اتفاق تعاون في مجالات مثل الصحة والعلوم الطبية، والطاقة والموارد الطبيعية، والاستثمار، والصناعة، والزراعة، والتجارة، والتعليم العالي، والشؤون الدينية، والصناعات الدفاعية، والإعلام.

كما وقّعا اتفاقاً للتعاون بين وكالة الأناضول التركية، ووكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا)، فضلاً عن اتفاقين بين مؤسستَي الإذاعة والتليفزيون.

ومساء أمس الثلاثاء، وصل أردوغان إلى إندونيسيا قادماً من ماليزيا، في إطار جولة آسيوية تشمل باكستان أيضاً.

وكان في استقبال أردوغان بمطار حليم بردانا كوسوما العسكري سوبيانتو، وسفير أنقرة لدى جاكرتا طالب كتشوك جان، ومسؤولون آخرون.

ورافق الرئيس التركي في الزيارة عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، والتجارة عمر بولاط.​​​​​​​

كذلك رافقه في الزيارة رئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدريم، وكبير مستشاري الرئيس التركي للسياسة الخارجية والأمن عاكف تشاغاطاي قليتش، ورئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون، وعدد آخر من المسؤولين.

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