سوريا الجديدة
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"الدفاع السورية" تعلن الاتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق
أعلنت وكالة الأنباء السورية "سانا" أمس الاثنين، عن اتفاق بين وزارة الدفاع السورية ونظيرتها اللبنانية على وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بينهما.
"الدفاع السورية" تعلن الاتفاق مع لبنان لوقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق
قوات سورية على الحدود مع لبنان / AFP
18 مارس 2025

ونقلت الوكالة عن المكتب الإعلامي بوزارة الدفاع السورية، قوله في بيان أمس الاثنين، إن اتفاقاً جرى بين وزارة الدفاع السورية ونظيرتها اللبنانية ينص على "وقف إطلاق النار على الحدود وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين"، دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك، بعد اتفاق وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، خلال لقاء في بروكسل، الاثنين، على متابعة الاتصالات "بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع على الحدود".

ومساء الأحد، اتهمت الدفاع السورية "حزب الله" باختطاف وقتل 3 من عناصرها، وقالت إنها "ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة بعد هذا التصعيد الخطير من مليشيا حزب الله".

من جانبه، قال الجيش اللبناني، أمس الاثنين في بيان، إن "منطقة حوش السيد علي - الهرمل تعرضت لقصف مركز من الجانب السوري. وردت الوحدات العسكرية على مصادر النيران".

وأوضح أن "الاتصالات تستمر بين قيادة الجيش والسلطات السورية لاستعادة الهدوء وضبط الوضع في المنطقة الحدودية".

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش اللبناني إجراءه اتصالات مع السلطات السورية لضبط الأمن والحفاظ على الاستقرار في المنطقة الحدودية، وأنه سلّم 3 جثامين إلى دمشق.

وتسعى الإدارة السورية إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد، وتعزيز قبضتها على الحدود مع دول الجوار، ومنها لبنان، بما يشمل ملاحقة مهربي المخدرات وفلول النظام السابق الذين يثيرون قلقاً أمنياً.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاماً من حكم نظام البعث الدموي، و53 سنة من سيطرة عائلة الأسد.

وارتبط "حزب الله" بعلاقات قوية مع نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، الذي حكم لمدة 24 عاماً بين عامي 2000 و2024.

مصدر:TRT Arabi
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