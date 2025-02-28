تركيا
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أردوغان: دخلنا مرحلة جديدة نحو تركيا خالية من الإرهاب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الجمعة، إن بلاده دخلت منذ الخميس مرحلة جديدة في الجهود المبذولة من أجل تركيا خالية من الإرهاب، مؤكدا أنه "لدينا فرصة لاتخاذ خطوة تاريخية نحو هدم جدار الإرهاب الذي بُني بين أُخوتنا التي يمتد تاريخها إلى ألف عام".
أردوغان: دخلنا مرحلة جديدة نحو تركيا خالية من الإرهاب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان / AA
28 فبراير 2025

جاء ذلك في كلمة خلال فعالية بمركز "مؤتمرات خليج" في إسطنبول، بمناسبة الذكرى الثلاثين لتأسيس المجموعة الإعلامية للقناة السابعة التركية.

وفيما يتعلق بنداء زعيم PKK الإرهابي المسجون عبد الله أوجلان بخصوص "إلقاء التنظيم السلاح" قال أردوغان: "اعتبارا من الأمس، تم الدخول في مرحلة جديدة في جهود ’تركيا خالية من الإرهاب’، والتي بدأت بمبادرة شجاعة من شريكنا في تحالف الجمهور، رئيس حزب الحركة القومية السيد دولت باهجلي، وتقدمت بموقفنا الحازم".

وأردف الرئيس التركي: "لدينا فرصة لاتخاذ خطوة تاريخية نحو هدف هدم جدار الإرهاب الذي بُني بين أخوّتنا التي يمتد تاريخها إلى ألف عام"، وأضاف: "لن يغفر أي فرد في هذه الأمة، سواء أكان تركياً أم كردياً، لأي شخص يوصل العملية إلى طريق مسدود بخطابات وأفعال متناقضة، كما حدث في الماضي".

وتعهد الرئيس التركي بالقول: "سنولي أعلى درجات الاهتمام لأي استفزاز محتمل خلال هذه المرحلة ونتخذ كافة الاحتياطات اللازمة".

وتابع أردوغان: "فليطمئن شعبنا، إن الفائز في تركيا الخالية من الإرهاب، سيكون جميع سكانها البالغ عددهم 85 مليون نسمة، أتراكاً وأكراداً وعرباً وعلويين وسنة، وكل فرد في أمتنا"، وأكمل: "واجبنا الأساسي تجاه شعبنا إرساء وتعزيز مناخ حاضن وجامع في بلدنا لا يشعر أحد فيه بالإقصاء".

وأفاد الرئيس التركي بأن تركيا واجهت صعوبات كبيرة للغاية في اختبارها المستمر ضد الإرهاب منذ 40 عاما، وأوضح قائلاً: "لم يستهدف الإرهاب وحدة دولتنا وسلام أمتنا فحسب، بل استهدف أيضا ديمقراطيتنا واقتصادنا وسياساتنا المدنية".

وقال أردوغان إنه "تم استخدام التهديد الإرهابي عصا لتشكيل السياسة في بلادنا وحصر السياسيين في منطقة ضيقة لسنوات عديدة، ولم نقع قط في هذا الفخ خلال حكمنا الذي دام أكثر من 22 عاما".

وأردف الرئيس التركي: "حافظنا دائما على التوازن بين الأمن والحرية، لم نلقِ بظلالنا أبدا على أخوتنا الأبدية في هذه الأراضي، بل على العكس من ذلك، عززناها أكثر".

والخميس، دعا أوجلان المسجون مدى الحياة في تركيا، إلى حلّ جميع المجموعات التابعة لتنظيم PKK الإرهابي وإنهاء أنشطته الإرهابية المستمرة منذ أكثر من 40 عامًا، وذلك في رسالة له باللغتين التركية والكردية، تلاها وفد حزب "الديمقراطية ومساواة الشعوب" التركي في مؤتمر صحفي بإسطنبول، عقب زيارته لأوجلان في سجنه بجزيرة إمرلي.

مصدر:TRT Arabi
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