ألقت السلطات الصينية القبض على شخصية شهيرة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية بتهمة إهانة الجنود الصينيين الذين تجمدوا حتى الموت خلال معركة في الحرب الكورية.

ووصف لو تشانغ بينغ في تدوينة على حاسبه "سينا ويبو" الذي يتابعه فيه نحو مليونَي متابع، الجنود الصينيين المعروفين باسم "فرقة المنحوتة الثلجية" بأنهم "فرقة المنحوتة الرملية" أو "الفرقة الغبية" باللهجة العامية.

ووفق ما أعلن عنه التلفزيون الصيني فقد أحيلت قضية المدون إلى الادعاء العام في مسقط رأسه جنوبي سانيا في يناير/كانون الثاني المنقضي، ولم يشر بعد إلى موعد محاكمته.

وحسب ما جاء في الموقع الإلكتروني للتلفزيون الصيني فإن لو متهم بـ”الإهانة والتشهير” بأبطال الحرب، ولم تذكر في ذلك تفاصيل العقوبات المحتملة، فيما أشارت تقارير إخبارية أخرى إلى تفعيل قانون حماية الأبطال والشهداء.

ويسمح هذا القانون بالمقاضاة أو الدعاوى القضائية ضد الأشخاص المتهمين بالإضرار بسمعة المحاربين القدامى لكنه لا ينص على عقوبات محددة.

وأما عن وصف فرقة المنحوتة الثلجية فإنه يشير إلى جنود تجمدوا حتى الموت خلال معركة مع قوات الأمم المتحدة بقيادة الولايات المتحدة في خزان تشوزين بالفترة بين شهرَي نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول من عام 1950، وكانت حينها درجات الحرارة وصلت إلى 40 درجة مئوية تحت الصفر.