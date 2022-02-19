سياسة
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مليون يورو أسبوعياً.. تَعرَّف تفاصيل عرض باريس سان جيرمان الخيالي لمبابي
يحاول نادي باريس سان جيرمان بكل الطرق إبقاء نجمه كليان مبابي في صفوف النادي لسنوات قادمة، وقالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن سان جريمان يريد جعل مبابي واحداً من أعلى اللاعبين أجراً في العالم، ويستعد لتقديم عرض لا يرفض له.
مليون يورو أسبوعياً.. تَعرَّف تفاصيل عرض باريس سان جيرمان الخيالي لمبابي
باريس سان جيرمان رفض في أغسطس/آب الماضي عرضاً بقيمة 188 مليون دولار من ريال مدريد لضم كيليان مبابي / AP
19 فبراير 2022

قالت صحيفة إندبندنت البريطانية إن نادي باريس سان جيرمان يريد أن يجعل من نجمه كليان مبابي واحداً من أعلى اللاعبين أجراً في العالم، إذا يحاول النادي إبقاء مبابي في صفوفه لسنوات قادمة.

وقالت الصحيفة إن عرض الفريق الباريسي سيصل إلى مليون يورو أسبوعياً، وبتفاصيل العقد سيتقاضى مبابي نحو 143 ألف يورو يومياً، 6 آلاف يورو في الساعة، 100 يورو في الدقيقة، يوروَيْن في الثانية.

وقالت مواقع إعلامية إن سان جيرمان يستعد لتقديم عرض جديد لمحاولة إقناع الفرنسي كليان مبابي نجم الفريق الأول بالبقاء في العاصمة باريس.

ووفقاً لإذاعة مونتي كارلو الفرنسية يواصل سان جيرمان التفاوض مع اللاعب في محاولات حثيثة لإقناعة عبر تقديم "عرض لا يُرفض".

وأنعش الهدف القاتل -الذي سجله مبابي في فوز سان جيرمان على ريال مدريد بثمن نهائي دوري الأبطال- الآمال باحتمال تمديد مبابي لعقده.

وأفادت مونتي كارلو بأن سان جيرمان بعث برسالة إلى ريال مدريد مفادها أنه لن يستسلم، وسيحاول حتى النهاية تمديد عقد مبابي، ويرى الفريق الباريسي أن هذا النجم سيكون حجر أساس لمشروع سيضمن النجاح والتألق في السنوات القادمة.

ويأتي العرض قبل أيام من مفاوضات شاقة بين سان جيرمان وريال مدريد من أجل انتقال النجم الفرنسي إلى العاصمة الإسبانية.

وكان باريس سان جيرمان رفض في أغسطس/آب الماضي عرضاً بقيمة 188 مليون دولار من ريال مدريد لضم كيليان مبابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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