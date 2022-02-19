سياسة
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تشمل الكونغو والسنغال وغينيا بيساو.. أردوغان يبدأ جولة إفريقية الأحد
أعلنت الرئاسة التركية السبت أن الرئيس رجب طيب أردوغان سيبدأ جولة إفريقية تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وغينيا بيساو بين 20 و23 فبراير/شباط الجاري.
تشمل الكونغو والسنغال وغينيا بيساو.. أردوغان يبدأ جولة إفريقية الأحد
سيحضر أردوغان مع نظيره السنغالي في داكار حفل افتتاح ملعب داكار الأولمبي الذي يتسع لـ50 ألف متفرج والذي تولت شركة تركية أعمال إنشائه / AA
19 فبراير 2022

يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة إفريقية تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وغينيا بيساو بين 20 و23 فبراير/شباط الجاري.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية السبت أن أردوغان سيبحث مع المسؤولين في تلك الدول العلاقات الثنائية بكل جوانبها وفرص تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وخلال زيارته إلى العاصمة السنغالية داكار سيحضر أردوغان مع نظيره السنغالي ماكي سال ورؤساء الدول الأخرى المدعوين حفل افتتاح ملعب داكار الأولمبي الذي يتسع لـ50 ألف متفرج والذي تولت شركة تركية أعمال إنشائه.

ومن المخطط أن يعقد أردوغان اجتماعات ثنائية مع قادة الدول المشاركة بحفل الافتتاح.

كما سيفتتح الرئيس أردوغان المبنى الجديد للسفارة التركية في داكار.

وتعتبر زيارة أردوغان إلى غينيا بيساو الأولى من نوعها على مستوى رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس التركي أجرى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي جولة إفريقية شملت دول أنغولا وتوغو ونيجيريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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