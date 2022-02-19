يجري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جولة إفريقية تشمل جمهورية الكونغو الديمقراطية والسنغال وغينيا بيساو بين 20 و23 فبراير/شباط الجاري.

وذكر بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية السبت أن أردوغان سيبحث مع المسؤولين في تلك الدول العلاقات الثنائية بكل جوانبها وفرص تطوير التعاون الثنائي في جميع المجالات.

وخلال زيارته إلى العاصمة السنغالية داكار سيحضر أردوغان مع نظيره السنغالي ماكي سال ورؤساء الدول الأخرى المدعوين حفل افتتاح ملعب داكار الأولمبي الذي يتسع لـ50 ألف متفرج والذي تولت شركة تركية أعمال إنشائه.

ومن المخطط أن يعقد أردوغان اجتماعات ثنائية مع قادة الدول المشاركة بحفل الافتتاح.

كما سيفتتح الرئيس أردوغان المبنى الجديد للسفارة التركية في داكار.

وتعتبر زيارة أردوغان إلى غينيا بيساو الأولى من نوعها على مستوى رئيس الجمهورية.

وكان الرئيس التركي أجرى في أكتوبر/تشرين الأول الماضي جولة إفريقية شملت دول أنغولا وتوغو ونيجيريا.