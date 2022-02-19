ذكرت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين أمر السبت ببدء تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية.

يأتي ذلك في الوقت الذي تجمع فيه زعماء غربيون بمدينة ميونيخ الألمانية وسط مخاوف من أن يأمر بوتين القوات المحتشدة على الحدود مع أوكرانيا بالغزو في أي وقت.

وأعلن الزعماء الانفصاليون المدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا تعبئة عسكرية عامة بعد يوم من إصدار أوامر للنساء والأطفال بالرحيل إلى روسيا بسبب ما وصفوه باحتمال التعرض لهجوم وشيك من القوات الأوكرانية.

ونفت كييف بشكل قاطع هذا الاتهام، في حين قالت واشنطن إنها محاولة من روسيا لخلق ذريعة لغزو أوكرانيا.

وقال شاهد من رويترز إنه سُمع دوي انفجارات متعددة صباح السبت شمال مدينة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا، ولم يتضح مصدر الانفجارات على الفور. وقالت أوكرانيا في وقت سابق إن أحد جنودها لقي حتفه.

وأمرت روسيا بحشد قواتها في الوقت الذي طالبت فيه حلف شمال الأطلسي بعدم انضمام كييف إلى عضويته، لكنها تقول إن التكهنات بأنها تخطط لغزو أوكرانيا خاطئة وخطيرة. وتضيف أنها تسحب قواتها من الحدود لكن واشنطن وحلفاءها يصرون‭‭ ‬‬على استمرار الحشد العسكري في واحدة من أسوأ الأزمات منذ الحرب الباردة.

وأمس الجمعة قال الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حذر مراراً من غزو روسي وشيك لأوكرانيا إنه يعتقد الآن أن روسيا ستستهدف العاصمة الأوكرانية، لكنه لا يعتقد أن بويتن يفكر حتى ولو على نحو مستبعد في استخدام أسلحة نووية.

وقال بايدن للصحفيين في البيت الأبيض: "لدينا ما يدعونا للاعتقاد بأن القوات الروسية تخطط وتنوي مهاجمة أوكرانيا في الأسبوع المقبل، في الأيام المقبلة".

وأضاف: " إنني مقتنع في هذه اللحظة بأنه اتخذ هذا القرار".

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن بوتين سيشرف على التدريبات التي ستجريها القوات النووية الروسية اليوم وتشمل إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن التدريبات جزء من عملية تدريب اعتيادية.

ونشرت روسيا لقطات تظهر أنها تسحب قواتها من الحدود، لكن الولايات المتحدة تقول إنه توجد زيادة في عدد القوات.

وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنه يوجد ما يقرب من 150 ألف جندي روسي على الحدود من بينهم نحو 125 كتيبة تكتيكية.

وقال إن نسبة القوات الموجودة في مواقع هجومية أعلى مما كان معروفاً من قبل، وتشير إلى أن تلك الوحدات الروسية يمكن أن تهاجم أوكرانيا من دون سابق إنذار.

وتخشى الدول الغربية نشوب صراع إذا غزت روسيا أوكرانيا على نطاق لم يحدث في أوروبا على الأقل منذ حربَي يوغوسلافيا والشيشان في التسعينيات، واللتين أسفرتا عن سقوط مئات القتلى وتشريد الملايين.

تعبئة عسكرية

وأعلن زعماء انفصاليون تدعمهم روسيا في شرق أوكرانيا السبت التعبئة العسكرية العامة.

وقال دينيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من طرف واحد في دونباس بشرق أوكرانيا في بيان مصور إنه وقع مرسوماً بشأن التعبئة العامة ودعا الرجال "القادرين على حمل سلاح في أيديهم" للحضور إلى المؤسسات العسكرية.

وبعد ذلك بوقت قصير وقع ليونيد باشنيك زعيم جمهورية لوهانسك الانفصالية الشعبية على مرسوم مماثل.

وأعلن الانفصاليون يوم الجمعة عن خطط لإجلاء نحو 700 ألف شخص استناداً إلى مخاوف من هجوم وشيك للقوات الأوكرانية وهو اتهام نفته كييف على نحو قاطع.

وقالت وزارة الطوارئ المحلية إنه جرى إجلاء أقل من سبعة آلاف شخص من دونيتسك حتى صباح السبت.

وقال الجيش الأوكراني اليوم إنه سجل 19 انتهاكاً لوقف إطلاق النار من قبل الانفصاليين الموالين لروسيا شرق أوكرانيا في الصباح بعد 66 حالة خلال أربع وعشرين ساعة مضت. وذكرت السلطات الانفصالية من جهتها أن القوات الأوكرانية قصفت عدة قرى اليوم السبت.

ودأب الجانبان على تبادل الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار.

وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الجمعة إنها لا تعتقد أن تنفيذ روسيا لغزو كامل لأوكرانيا هو السيناريو الأكثر ترجيحاً، ولكنها أوضحت أن روسيا قد تدبر انقلاباً هناك.

وقالت أمام مؤتمر ميونيخ للأمن: "سيناريو الغزو الكامل ربما يكون ممكناً، لكنني لست متأكدة من أنه السيناريو الأكثر ترجيحاً".

وأضافت: "ما يثير مخاوفي أكثر هو أن السيناريو الأكثر ترجيحاً هو (عملية) مستترة أو انقلاب" أو أشياء من قبيل هجوم إلكتروني أو هجوم على البنية التحتية لأوكرانيا.

وقالت كييف أيضاً إن حدوث غزو كامل أمر غير مرجح.

ومنذ الإطاحة برئيس موال لروسيا أجرت أوكرانيا مناورات عسكرية مشتركة مع حلف شمال الأطلسي وسلمت أسلحة تضمنت صواريخ جافلين الأمريكية وطائرات تركية مسيرة.

ويقول بوتين إن علاقات أوكرانيا المتنامية مع الحلف يمكن أن يجعلها نقطة إطلاق للصواريخ التي تستهدف روسيا.