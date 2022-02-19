سياسة
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الخارجية التركية: جولة محادثات استشارية مع اليونان الثلاثاء في أثينا
أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن الجولة الـ64 من المحادثات الاستشارية مع اليونان لبحث الوضع في بحر إيجه وشرقي المتوسط، ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل في أثينا.
الخارجية التركية: جولة محادثات استشارية مع اليونان الثلاثاء في أثينا
الخارجية التركية: الجولة القادمة من المحادثات الاستشارية مع اليونان ستجري في أثينا بتاريخ 22 فبراير/شباط الجاري / AA
19 فبراير 2022

أعلنت وزارة الخارجية التركية، أن الجولة الـ64 من المحادثات الاستشارية مع اليونان لبحث الوضع في بحر إيجه وشرقي المتوسط، ستنعقد يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت الوزارة في بيان، السبت، إن الجولة القادمة ستجري في أثينا بتاريخ 22 فبراير/شباط الجاري.

وأوضحت أن الجولة السابقة انعقدت في العاصمة أنقرة خلال أكتوبر/تشرين الأول 2021.

وانطلقت الجولة الأولى من المحادثات بين البلدين عام 2002 بأنقرة، من أجل تحضير أرضية لحل "عادل ودائم و شامل" يقبله الطرفان لمعالجة خلافاتهما في بحري إيجه والمتوسط.

وانعقدت الجولة رقم 60 من المحادثات في مارس/آذار 2016 بأثينا، وبعد ذلك التاريخ، توقفت بسبب الظروف السياسية وموقف اليونان الفاتر.

وفي 2021 استؤنفت المحادثات، حيث انعقدت الجولة رقم 61 في إسطنبول بتاريخ 25 يناير/كانون الثاني 2021، وبدأ منذ ذلك الحين استخدام مصطلح "الاستشارية" عوضاً عن "الاستكشافية" لوصف المحادثات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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