أفادت وسائل إعلام روسية نقلاً عن مصادر رسمية بأن قذيفة أُطلِقت من أوكرانيا صوب روسيا، انفجرت في مقاطعة روستوف الروسية قرب الحدود بين البلدين.

وقال مصدر في أجهزة إنفاذ القانون الروسية إن القذيفة انفجرت السبت في منطقة تاراسوفسكي، على بعد 300 متر عن أحد المنازل في قرية ميتياكينسكايا، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

ولم يذكر المصدر المنطقة التي انطلقت منها القذيفة تحديداً، كما لم يوجه الاتهام لأي جهة كانت رسمية أو غير رسمية.

وأوضح المصدر أن موقع الانفجار يقع على بعد نحو كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.

ولم يلحق الحادث أي أضرار مادية أو إصابات بشرية.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات من موقع الحادث.

والسبت، أعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده جرّاء إطلاق نار من قبل انفصاليين موالين لروسيا في منطقة "دونباس" شرقي البلاد.

بدوره قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا السبت، إن بلاده مستعدة لكل الاحتمالات، وذلك رداً على سؤال عما إذا كان يتفق مع تقييم الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن نظيره الروسي فلاديمير بوتين قرر غزو أوكرانيا.

ووفقاً لتقرير صحفي ذكر كوليبا خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "نحن مستعدون لكل تصور ممكن".

وهدّدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بتعزيز قوات حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أوروبا الشرقية إذا غزت روسيا أوكرانيا، متوعدة موسكو بعقوبات اقتصادية "قاسية وفورية".

وأضافت في كلمة ألقتها خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "لن نتوقف عند الإجراءات الاقتصادية بل سنعزز قوة حلفائنا في الناتو في الجانب الشرقي"، في حال حصول غزو.

وتؤكد الولايات المتحدة إن روسيا تستعد لشن هجوم وشيك على أوكرانيا مع تصاعد الاشتباكات على خط المواجهة مع المناطق الانفصالية الموالية لروسيا.

من جهته ينفي الكرملين أي نية لمهاجمة أوكرانيا لكنه يطالب بضمانات أمنية، منها انسحاب شمال حلف الأطلسي من أوروبا الشرقية، وهو ما يرفضه الغرب.

وبدا وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن وكأنه يشبّه الجيش الروسي بثعبان يلتف ويتأهب للانقضاض على أوكرانيا بعد حشد عسكري هائل أشعل فتيل أكبر أزمة بين الشرق والغرب منذ الحرب الباردة.

وقال أوستن متحدثاً خلال زيارة إلى ليتوانيا السبت، إنه يتفق مع تقييم الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قراراً لشن هجوم جديد على أوكرانيا.

وقال في مؤتمر صحفي في فيلنيوس عاصمة ليتوانيا قبل محادثات مع زعماء دول منطقة البلطيق الذين يشعرون بقلق متزايد "إنهم يتأهبون الآن للهجوم".

وعبّر وزير خارجية ليتوانيا جابريليوس لاندسبيرجيس عن شعوره بالقلق. وقال إنه يخشى إذا كان الكرملين يستعد للاستيلاء على أوكرانيا أن يكون الهدف التالي لموسكو هو دول البلطيق وبولندا.

وتعهّد أوستن بأن تقف واشنطن مع حلفائها في دول البلطيق لكنه أحجم عن الانجراف بشأن ما إذا كان يستجيب لنداءات ليتوانيا بإرسال قوات إضافية.

ومن جانبها اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن الأحداث الحالية المتعلقة بأوكرانيا "من شأنها تغيير النظام العالمي الحالي بأسره".

وقالت في كلمة ألقتها بمؤتمر ميونخ للأمن، السبت، إن "العالم يراقب أكبر احتشاد للجنود على الأراضي الأوروبية منذ أحلك أيام الحرب الباردة".

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن "الأوكرانيين احتفلوا مؤخراً بالذكرى السنوية الـ30 لاستقلالهم. هناك جيل بأكمله من الأوكرانيين ولد وترعرع في بلد حر. هم أبناء الديمقراطية؛ لكنهم اليوم يواجهون على أساس يومي اعتداء وتدخلا خارجيين".

ومضت قائلة: "إننا نواجه محاولة سافرة من قبل روسيا لإعادة كتابة قواعد نظامنا الدولي".

واتهمت روسيا والصين بأنهما "تسعيان إلى حقبة جديدة تحل محل القواعد الدولية القائمة".

كما حذرت من أن "الاتحاد الأوروبي والشركاء في حلف شمال الأطلسي جهزا حزمة قوية من العقوبات المالية والاقتصادية" ضد روسيا.

وأضافت أن "تفكير الكرملين الذي يأتي من ماض مظلم قد يحرم روسيا من مستقبل مزدهر"، لافتة إلى أن دول الاتحاد "تنوّع الموردين والمصادر لجعل الاتحاد الأوروبي أكثر استقلالية في مجال الطاقة".

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال شنت هجوماً على كييف.