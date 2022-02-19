سياسة
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شب لأسباب مجهولة.. استمرار عمليات بحث عن 12 مفقوداً عقب حريق عبارة باليونان
تستمر مهام خفر السواحل اليوناني وفرق البحث عن 12 شخصاً فُقدَ أثرهم عقب اندلاع حريق على متن عبارة ترفع العلم الإيطالي أثناء عبورها في البحر الأيوني قبالة جزيرة كورفو، فيما لا تزال أسباب الحريق مجهولة.
شب لأسباب مجهولة.. استمرار عمليات بحث عن 12 مفقوداً عقب حريق عبارة باليونان
جرى إجلاء 280 راكباً الجمعة إلى كورفو بعد اندلاع الحريق على متن العبارة / AP
19 فبراير 2022

تستمر السبت عمليات البحث عن 12 شخصاً فٌقد أثرهم عقب اندلاع حريق على متن عبارة ترفع العلم الإيطالي أثناء عبورها في البحر الأيوني قبالة جزيرة كورفو، حسب خفر السواحل اليوناني.

وتمشط سفن الدورية المنطقة المحيطة بالجزيرة السياحية أملاً في العثور على ناجين.

وحالت النيران المشتعلة في العبارة "يوروفيري أوليمبيا" دون تمكّن فرق الإنقاذ من الصعود على متنها صباح السبت. لكن مروحية وفرقاطة وسفينة إطفاء وستة مراكب قاطرة كانت تشارك في عمليات البحث على بعد أكثر من 50 كيلومتراً عن كورفو.

وأفاد تلفزيون "ERT" أنّ الرياح أجّجت النيران ظهر السبت.

وتصاعدت سحب كثيفة من الدخان الأسود ووصلت الحرارة على متن العبارة إلى 500 درجة مئوية.

وجرى إجلاء 280 راكباً الجمعة إلى جزيرة كورفو بعد اندلاع الحريق على متن أوليمبيا أثناء قيامها برحلة من اليونان إلى إيطاليا.

ولا تزال أسباب الحريق مجهولة.

وقال وزير الملاحة يانيس بلاكيوتاكيس، إن فريقاً من جهاز التحقيق في حوادث الملاحة توجه إلى مكان الحادث لإجراء تحقيق.

وذكر تلفزيون "ERT" أن قبطان العبارة ومهندسين اثنين، مثلوا السبت أمام مدع.

وقال خفر السواحل إن جميع المفقودين هم سائقو شاحنات، سبعة من بلغاريا وثلاثة من اليونان وسائق من كل من تركيا وليتوانيا.

وحسب المستندات الرسمية كانت العبارة تقل 239 راكباً و51 من أفراد الطاقم، إضافة إلى 153 شاحنة وقاطرة و32 آلية ركاب.

وقال خفر السواحل إن اثنين من الناجين الذين جرى إنقاذهم غير مسجّلين على قوائم الركاب، ما يثير المخاوف من أن يكون عدد المفقودين أكبر من المعلن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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