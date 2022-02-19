سياسة
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"تهريب بشر".. إيطاليا تعتقل مصرياً بعد مصرع 7 مهاجرين من البرد
يتّهم المشتبه به بتنظيم رحلة أقلّت 287 شخصاً من ليبيا، كان غالبيتهم يعانون من البرد عندما أنقذهم خفر السواحل في 25 يناير/كانون الثاني، فيما انتهت معاناة راكبي السفينة بوفاة 7 بنغلادشيين جرّاء انخفاض حرارة أجسامهم، بسبب الظروف غير الإنسانية للرحلة.
"تهريب بشر".. إيطاليا تعتقل مصرياً بعد مصرع 7 مهاجرين من البرد
لم يمثّل طقس الشتاء عائقاً أمام المهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط رغم درجات الحرارة الجليدية وأحوال البحر السيئة - أرشيفية / Others
19 فبراير 2022

أعلنت الشرطة الإيطالية السبت، اعتقال مصري يشتبه بتهريبه مهاجرين عبر البحر المتوسط في رحلة أدت إلى وفاة سبعة أشخاص بسبب انخفاض حرارة أجسامهم.

والمشتبه به متّهم بتنظيم رحلة خطرة على متن مركب أقلّ 287 شخصاً من ليبيا. وكان غالبيتهم يعانون من البرد عندما أنقذهم خفر السواحل في 25 يناير/كانون الثاني.

وقالت شرطة مدينة أغريجنتو في صقلية في بيان إنّ المعاناة على متن المركب المكتظ البالغ طوله 16 متراً انتهت "بوفاة سبعة بنغلادشيين جراء انخفاض حرارة أجسامهم، بسبب الظروف غير الإنسانية للرحلة".

والموقوف البالغ 38 عاماً والذي تعرّف عليه شهود عيان ناجون، صدر سابقاً حكم بحقه على خلفية جريمة تهريب بشر في 2011، حسب ما أعلنت الشرطة من دون مزيد من التفاصيل.

ولم يمثّل طقس الشتاء عائقاً أمام المهاجرين الساعين لعبور البحر المتوسط هذا العام رغم درجات الحرارة الجليدية وأحوال البحر السيئة.

ومنذ مطلع العام تمكّن قرابة 10 آلاف و570 مهاجراً من الوصول إلى أوروبا بحراً، من بين ما مجموعه 11 و986 مهاجراً، حسب المنظمة الدولية للهجرة. وقضى 229 أو فقدوا أثناء محاولة الوصول إلى القارة العجوز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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