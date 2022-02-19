سياسة
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لخفض التصعيد.. أردوغان يستمر في بذل الجهود للجمع بين بوتين وزيلينسكي
لفت المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إلى أنّ مقترح الرئيس التركي للجمع بين قائدي روسيا وأوكرانيا في الواقع هو الاقتراح الأكثر أهمية وواقعية للتغلب على هذه الأزمة.
لخفض التصعيد.. أردوغان يستمر في بذل الجهود للجمع بين بوتين وزيلينسكي
لفت قالن إلى استمرار جهود الرئيس أردوغان لحل الأزمة بين موسكو وكييف / AA
19 فبراير 2022

أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، استمرار جهود الرئيس رجب طيب أردوغان للجمع بين نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بهدف إيجاد حل للأزمة بين البلدين.

وأشار قالن في تصريح صحفي بإسطنبول السبت، إلى أهمية الدور الذي تلعبه تركيا في خفض التصعيد بين روسيا وأوكرانيا.

ولفت إلى استمرار جهود الرئيس أردوغان لحل الأزمة بين موسكو وكييف، مضيفاً "مقترح الرئيس أردوغان للجمع بين قائدي روسيا وأوكرانيا في الواقع هو الاقتراح الأكثر أهمية وواقعية للتغلب على هذه الأزمة".

وأكد أن أردوغان اقترح اللقاء على زيلينسكي خلال زيارته الأخيرة لأوكرانيا، كما قدم المقترح ذاته لبوتين خلال اتصال هاتفي بينهما.

وأضاف قالن أن أردوغان سيهاتف بوتين خلال الأيام القليلة المقبلة، وسيجري عرض المقترح عليه مجدداً.

وقال إن الاستعدادات مستمرة من أجل زيارة بوتين لتركيا، مضيفاً "نحن على اتصال دائم مع نظرائنا الروس".

وتابع: "يجب منح الأولوية للحوار والدبلوماسية من أجل حل قضية أوكرانيا، وينبغي اتخاذ خطوات متبادلة لخفض التوتّر".

وشدّد متحدث الرئاسة التركية على أن الأزمة في أوكرانيا ستؤثر سلباً على الجميع.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخراً، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال شنّت هجوماً على كييف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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