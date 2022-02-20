سياسة
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ترمب يستعد لطرح شبكته الاجتماعية الخاصة على متجر أبل.. إليكم الموعد
قالت وكالة رويترز إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب يستعد للعودة إلى وسائل التواصل الاجتماعي بعد حظره لأكثر من عام، إذ سيطرح شبكته الاجتماعية الخاصة (تروث سوشيال) في متجر تطبيقات آبل يوم الاثنين.
ترمب يستعد لطرح شبكته الاجتماعية الخاصة على متجر أبل.. إليكم الموعد
شبكة ترمب للتواصل الاجتماعي تنطلق في 21 فبراير/شباط 2022 / AFP
20 فبراير 2022

يُطرح على ما يبدو مشروع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الجديد للتواصل الاجتماعي (تروث سوشيال) في متجر تطبيقات أبل الاثنين، حسبما ذكرت منشورات مسؤول تنفيذي عن النسخة التجريبية.

وقد يشير ذلك إلى عودة الرئيس السابق إلى وسائل التواصل الاجتماعي في عطلة يوم رؤساء أمريكا.

وسيعيد هذا المشروع حضور ترمب على وسائل التواصل الاجتماعي بعد أكثر من عام من حظره من قبل تويتر وفيسبوك ويوتيوب في أعقاب هجوم أنصاره على مبنى الكونغرس الأمريكي في السادس من يناير/كانون الثاني 2021 بعد اتهامه بنشر رسائل تحرض على العنف.

وستنضم مجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا برئاسة النائب الجمهوري السابق ديفين نونيس التي تقف وراء مشروع (تروث سوشيال)، إلى مجموعة متنامية من شركات التكنولوجيا التي تطرح نفسها على أنها مدافعة عن حرية التعبير وتأمل في جذب المستخدمين الذين يشعرون بأنه يجري كبت آرائهم على منصات مثل تويتر وفيسبوك ويوتيوب.

ولم يردُد ممثل لمجموعة ترمب للإعلام والتكنولوجيا على طلب للتعليق على الفور.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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