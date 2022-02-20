أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن "معجزة الإسراء والمعراج" من معجزات الرسول (ص) المتواترة والثابتة بنص القرآن الكريم، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية أيضاً، رداً على الجدل الذي أثاره الإعلامي إبراهيم عيسى بتشكيكه في المعراج.

جاء ذلك في بيان نشره المركز عبر فيسبوك تضمَّن أن "معجزة الإسراء والمعراج من مُعجزات سيدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المُتواترة، الثَّابتة بنصِّ القرآن الكريم في سُورتَي (الإسراء) و(النَّجم)، وبأحاديث السُّنة النَّبوية المُطهّرة في الصّحيحين والسُّنن والمسانيد ودواوين ومصنَّفات السُّنة، والتي انعقد على ثبوت أدلّتها ووقوع أحداثها إجماعُ المُسلمين في كلِّ العُصور، بما لا يَدع مجالاً لتشكيك طاعِن، أو تحريف مُرجِف".

واعتبر البيان أن محاولات الطعن البائسة في صحابة الرسول محمد (ص)، والتشكيك في عدالتهم بعبارات لا تليق، هو "جرم محرّم، وجرأة مستهجنة ومرفوضة، ودرب من التجاوز البغيض والمستنكر".

وشدد البيان: "كل ما ورد في القرآن الكريم وسنة سيدنا النبي (ص) الثابتة من المسلمّات التي لا يُقبل الخوض فيها مطلقاً، ولا تفصيل أحكامها وبيان فقهها من غير المتخصصين".

وأضاف: "خاصة إذا كانوا من مروجّي الأفكار والتوجهات المتطرفة التي تفتعل الأزمات وتثير الفتن وتطعن في الثوابت الإسلامية بصورة ممنهجة ومستمرة".

فيما تضمن بيان دار الإفتاء المصرية تأكيد نفس المعنى، مشدداً على أن رحلة الإسراء والمعراج "حدثت قطعاً لأن القرآن أخبرنا بذلك، ولا يجوز إنكارها بأي حال من الأحوال".

وأكدت دار الإفتاء المصرية في بيانها أن الرحلة حدثت "بالروح والجسد معاً"، وأن حديث البعض حول حدوثها روحياً أو المنام يخالف ما اتفق عليه جمهور العلماء مستندين إلى أدلة من القرآن والسنة.

وناشد البيان بضرورة "الابتعاد عن إثارة هذه الشبهات، والاهتمام باستلهام العبر والدروس المستفادة بدلاً من التشكيك في حدوثها".

وعلى جانب آخر أمرت النيابة المصرية بالبدء في التحقيق ببلاغات ضد الإعلامي إبراهيم عيسى إثر حديثه عن "إنكار" البعض لرحلة الإسراء والمعراج.

وتحتل رحلة الإسراء والمعراج النبوية مكانة عظيمة لدى المسلمين، فبقدرة من الله عز وجل تمكن نبي الإسلام محمد من إجراء رحلة الإسراء ليلاً من المسجد الحرام بمكة المكرمة إلى المسجد الأقصى بفلسطين، ثم رحلة المعراج إلى السماوات العليا والتي فرض الله خلالها على نبيه الخاتم الصلوات الخمس التي يؤديها المسلمون يومياً.

وأفادت النيابة المصرية في بيان الأحد بأن "حمادة الصاوي النائب العام أمر باتخاذ إجراءات التحقيق في البلاغات التي قُدّمت إلى النيابة العامة ضدَّ الإعلامي إبراهيم عيسى".

وأضافت أنها "ستُعلِن لاحقاً عما ستُسفر عنه التحقيقات"، من دون الإشارة إلى مضمون تلك البلاغات.

إلا أن وسائل إعلام محلية أشارت إلى أن عدداً من البلاغات قدمت السبت تتهم عيسى المعروف بإثارته للجدل بآراء فكرية ودينية بـ"ازدراء الدين الإسلامي وإنكار ثوابته ونشر أخبار كاذبة".

والجمعة خاطب الإعلامي إبراهيم عيسى المشاهدين في برنامجه "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، الخاصة: "طيب ما رأيك إن مفيش (لا يوجد رحلة) معراج، ستصدق؟"، مضيفاً أنها "قصة وهمية كاملة وفق ما تقول كتب سيرة وتاريخ وحديث (لم يذكرها)".