سياسة
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"أين بقية الدول العربية؟".. رئيس مجلس النواب اللبناني: مصر وحدها ساعدتنا
قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن بلاده لا يمكن أن تستمر إلا بالاعتدال والوحدة الداخلية، لافتاً إلى وجود "حصار عربي" على لبنان، إذ لم تحصل على مساعدات سوى من مصر.
"أين بقية الدول العربية؟".. رئيس مجلس النواب اللبناني: مصر وحدها ساعدتنا
بري: لبنان الغني بأصوله وموارده لا توجد فيه أي سيولة / Reuters
20 فبراير 2022

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن بلاده لا يمكن أن تستمر إلا بالاعتدال والوحدة الداخلية.

جاء ذلك في حوار مع جريدة الأهرام المصرية على هامش مشاركته في مؤتمر "البرلمانات العربية" قال فيها إن "أفضل أساليب المقاومة ضد أي عدو، وإسرائيل بخاصة، هي الوحدة الداخلية".

وأوضح وجود ما سماه بـ"كورونا سياسية" أدت إلى شيء لم يكن أحد ينتظره على الإطلاق، وهو أن لبنان الغني بموارده وأصوله "ليس لديه أي سيولة".

وأشار إلى أن الانتخابات النيابية والبرلمانية المقبلة لا بد أن تؤدي إلى تغير في المنهجية، لافتاً إلى أن الحكومة تسعى حالياً لإكمال مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي كي تتحسن الأحوال.

وشدد بري على أن الانتخابات ستجرى في موعدها ولا يستطيع أحد منعها بدعم داخلي وخارجي من جميع أنحاء العالم، على حد وصفه.

وتابع: "يوجد حصار عربي على لبنان لكن ليس كل الدول العربية"، مشيراً إلى أن مصر أوصلت جسراً من المساعدات منذ انفجار مرفأ بيروت، ولم تتوقف هذه المساعدات حتى الآن، متسائلاً عن موقف بقية الدول العربية بقوله: "إما لا يستطيعون وإما لا يريدون".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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