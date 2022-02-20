ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على صيدلي شهير بلقب "طبيب الكركمين" بتهمة حيازة مواد عشبية وأدوية مجهولة المصدر والترويج لها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وقال متحدث رسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصرية إن إدارة التراخيص الحرة بالوزارة قدمت مجموعة من البلاغات ضد الصيدلي أحمد أبو النصر الشهير بـ"طبيب الكركمين".

وأوضح عبد الغفار أنه "جرى تقديم العديد من البلاغات ضد الصيدلي أحمد أبو النصر، في النيابة، وأيضاً لدى المحليات، وجرى إغلاق أكثر من صيدلية له من خلال إدارة التراخيص الحر، لمخالفته القواعد وعدم الحصول على تراخيص، وحيازة مواد وأدوية مجهولة المصدر".

وقالت مصادر أمنية إن مباحث المصنفات جمعت التحريات اللازمة عن المتهم واستعلمت من الجهات المختصة في وزارة الصحة، وتبين لها عدم حصوله على ترخيص بالإعلان عن الوصفات العلاجية التي يروج لها عكس ما يدعي.

وكانت السلطات تلقت بلاغات تتهم الصيدلي أحمد أبو النصر بالترويج عبر إعلانات تليفزيونية لمواد وأعشاب ووصفات علاجية بدعوى "العلاج بالكركمين"، من دون الحصول على التراخيص اللازمة مما يعرض حياة الناس للخطر في حال الاستجابة لوصفاته.

وعبر مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن سعادتهم بنبأ القبض على "طبيب الكركمين" لإعلاناته الكثيفة عن وصفات علاجية مجهولة.

وقال البعض إن هذا الحدث تأخر كثيراً وكان يجب القبض عليه منذ ظهوره قبل سنوات لخطورة ما يفعله، حسب وصفهم.