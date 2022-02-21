منذ الإعلان عن الأهداف الـ10 لبرنامج الفضاء الفضاء التركي في 11 فبراير/شباط 2021، التي كان من أولها الوصول إلى القمر بحلول مئوية الجمهورية التركية التي تصادف يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تسارعت الدراسات والأبحاث الخاصة بالسفر إلى الفضاء في تركيا، فبعد الانتهاء من التصميم المفاهيمي للمركبة الفضائية غير المأهولة الوطنية التي ستؤدي المهمة، ستشهد الشهور القادمة بداية مرحلة تصنيع المركبة التي سيصل وزنها إلى نحو طنين.

وبخصوص الرحلة المنتظرة إلى الفضاء، أوضح الرئيس رجب طيب أردوغان أن تركيا ستنفذ "هبوطاً قاسياً" على سطح القمر عبر صاروخ محلي الصنع سيطلق نهاية 2023، وستشرع في إجراء "هبوط سلس" ضمن المرحلة الثانية التي من المزمع الانتقال إليها في 2028، لتكون بذلك من بين الدول القليلة التي يمكنها إجراء أبحاث على القمر.

وفي 11 أبريل/نيسان 2021 نجحت تركيا في إجراء اختبار إشعال محرك الصاروخ الهجين المحلي الذي من المرتقب استخدامه في إرسال مركبة فضائية غير مأهولة في إطار مهمة "الهبوط الخشن على القمر" (هبوط مباشر من دون مساعدة صاروخية) خاصة ببرنامج الفضاء الوطني التركي بحلول 2023.

الهدف 2023

قال رئيس وكالة الفضاء التركية سردار حسين يلدريم إن "دراسات التصميم الحقيقي مستمرة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في غضون شهر إلى شهرين، وبعد ذلك سيبدأ الإنتاج. ومع انتهاء الإنتاج سنطلقه إلى الفضاء ونصل إلى القمر". وأضاف: "سنكون الدولة الثامنة التي تطلق محركات صاروخية إلى الفضاء".

ومعرباً عن أن أهم جزء في السيارة هو محركها قال يلدريم: "سيكون لدينا محرك صاروخي هجين يجري إنتاجه وتطويره بإمكانيات محلية خالصة 100%". مشيراً إلى أن محرك الصاروخ اختُبر بنجاح في الوضع الأرضي ووضع الإطلاق ولم يتبقَّ سوى إجراء الدراسات حول تكيفه مع الفضاء.

ولفت يلديرم إلى أن سبع دول فقط تطور وتطلق هذا النوع من محركات الصواريخ، وأن تركيا بصدد أن تصبح الدولة الثامنة في هذا المجال فور نجاح مهمة الإطلاق العام المقبل.

ومن المنتظر أن تحمل المركبة 40 كيلوغراماً من الحمولة التي ستشمل أدوات ومعدات وكاميرات قياس مختلفة. وخلال الرحلة القمرية التي ستستغرق ثلاثة أيام، ستتاح لوكالة الفضاء التركية الفرصة لجمع كل الصور والبيانات ونقلها إلى الأرض ومعالجتها.

خطى متسارعة للوصول إلى الفضاء

بالتزامن مع الثورة الدفاعية الوطنية التي أشعلتها تركيا رداً على العقوبات الأمريكية والغربية عقب عملية السلام القبرصية عام 1974 التي ازدادت تسارعاً وزخماً في العقدين الأخيرين أدركت تركيا أيضاً حاجتها إلى الاستقلال في مجال الأقمار الصناعية وأنظمة إطلاقها من أجل توطين صناعاتها العسكرية بشكل كامل، وقطع اعتمادها على الخارج سواءً من واردات الأسلحة وتقنيات الأقمار الصناعية وخدماتها.

وطول الطريق الممتد إلى قرابة 27 عاماً في تكنولوجيا الفضاء وتقنيات الأقمار الصناعية لم تكتفِ تركيا بامتلاك الأقمار الصناعية وتشغيلها وحسب، بل شاركت بشكل فاعل في تصنيعها وتجهيزها وحثِّ علمائها وخبرائها ومساعدتهم على اكتساب أحدث خبرات تقنية الأقمار الصناعية استعداداً لليوم الذي ستكون فيه أنقرة جاهزة لتصنيع أقمارها وإطلاقها وتشغيلها بإمكانيات محلية خالصة.

ولم تتوقف المحاولات التركية لإنتاج قمرها الخاص وتصنيعه بإمكانات محلية وحسب، بل نجحت أيضاً في تطوير منظومة إطلاق صاروخية لنقل "توركسات 6" وأقمار أخرى إلى الفضاء بإمكانات وطنية خالصة. وفي هذا الصدد أتمّت الشركة التركية المتخصصة في تطوير الصواريخ وإنتاجها "روكيتسان" تطوير برنامج صاروخي لإطلاق الأقمار إلى الفضاء واختباره، مؤكدة نجاحه خلال التجارب في الوصول 4 مرات إلى الفضاء.

وكالة الفضاء التركية

وخلال إعلانه عن أهداف تركيا العشرة في مجال الفضاء في فبراير/شباط 2021 أوضح أردوغان أن الحكومة وفرت خلال الـ18 عاماً الماضية دعماً بقيمة 2.1 مليار ليرة (نحو 300 مليون دولار) لـ56 مشروعاً تتعلق بالأقمار الصناعية وأنظمة إطلاق الصواريخ ومعدات الفضاء.

وضمن مساعيه لتصبح تركيا بلداً رائداً في تكنولوجيا الفضاء والأقمار الصناعية وتعزيز الأمن القومي التركي من خلال الحد من اعتمادها على الخارج، أصدر أردوغان نهاية عام 2018 مرسوماً رئاسياً يقضي بتأسيس "وكالة الفضاء التركية" لتكون تابعة لوزارة الصناعة والتكنولوجيا.

ومن أبرز المهام المنوطة بوكالة الفضاء التركية نقل تركيا بقوة إلى أعلى المستويات في السباق العالمي نحو الفضاء، إلى جانب تطوير الصناعات التنافسية بهذا المجال وتعميم استخدام التكنولوجيا الفضائية بشكل يتماشى مع المصالح الوطنية ورفاه المجتمع، واكتساب تقنيات ومنشآت تضمن الوصول المستقلّ إلى الفضاء وتوقيع عقود لتشغيل المحطات الأرضية والفضائية، فضلاً عن ضمان التنسيق بين المحطات والتواصل بين المؤسسات المحلية والدولية لحماية حقوق تركيا ومصالحها.