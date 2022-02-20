أعلن قصر بكنغهام اليوم الأحد أن الفحوص أثبتت إصابة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا بكوفيد-19 موضحاً أنها تعاني أعراضاً خفيفة ومن المتوقع أن تواصل بعض المهام البسيطة هذا الأسبوع.

وتُسلط الأضواء على صحة الملكة، أقدم ملوك العالم وأطولهم بقاء في الحكم، منذ قضت ليلة في المستشفى في أكتوبر/تشرين الأول بسبب مرض لم يحدد ونصحها أطباؤها بالراحة.

وقال القصر: "نتيجة فحوص الملكة جاءت إيجابية. جلالتها تعاني أعراضاً تشبه الإصابة بالبرد الخفيف ويتوقع أن تواصل مهاماً بسيطة في قصر وندسور هذا الأسبوع".

وأضاف: "سوف تواصل تلقي العناية الطبية وستتبع كل الإرشادات المناسبة".

كان ولي العهد، الأمير تشارلز (73 عاماً)، قد انسحب من إحدى المناسبات في وقت سابق هذا الشهر بعد إصابته بكورونا للمرة الثانية. وقال مصدر في القصر إنه قابل الملكة قبلها بأيام فقط.

ومع قيامها بأول مشاركة شخصية لها منذ ثبوت إصابة تشارلز بكوفيد، داعبت إليزابيث أفراد العائلة المالكة يوم الأربعاء بأنها لا تستطيع التحرك كثيراً.

والملكة إليزابيث هي أول ملوك بريطانيا التي تقضي سبعة عقود على العرش وهي من أسرة تعود أصولها لألف سنة مضت للملك وليام الأول الذي غزا إنكلترا عام 1066 .