سياسة
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شاهد | تدريبات عسكرية للمدنيين استعداداً لحرب محتملة مع روسيا
قدّم متطوعون وعسكريون متقاعدون في أوكرانيا تدريبات عسكرية للمدنيين في العاصمة كييف استعداداً لحالة حرب محتملة شملت 4 مراحل، هي الإسعافات الأولية واستخدام السلاح واستخدام الخريطة وتقديم معلومات أساسية حول المتفجرات.
شاهد | تدريبات عسكرية للمدنيين استعداداً لحرب محتملة مع روسيا
متطوعون وعسكريون متقاعدون في أوكرانيا يقدّمون تدريبات عسكرية للمدنيين في كييف / AP
محمد عبد الحليممحمد عبد الحليم
20 فبراير 2022

قدّم متطوعون وعسكريون متقاعدون في أوكرانيا، تدريبات عسكرية للمدنيين في العاصمة كييف، استعداداً لحالة حرب محتملة.

وجاءت "التدريبات العسكرية الأساسية" التي بدأت في جزيرة دولوبيتسكي، بمبادرة من حزب القطاع الأيمن الأوكراني.

وشارك في التدريبات مدنيون أوكرانيون من مختلف الفئات العمرية، بينهم نساء.

وشملت التدريبات 4 مراحل هي الإسعافات الأولية واستخدام السلاح واستخدام الخريطة وتقديم معلومات أساسية حول المتفجرات.

وقال يوري جورينكو، رئيس فرع حزب القطاع الأيمن في كييف، إن "التدريبات تهدف إلى تقليل مستوى الرعب لدى السكان".

وأضاف أنهم ينظمون هذا النوع من التدريبات للمرة الثانية، منذ تصاعد التوتر بين روسيا وأوكرانيا.

ووفقاً لمسؤولين أوكرانيين، حشدت موسكو مؤخراً أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، مما أثار مخاوف من احتمالية أن روسيا تخطط لهجوم عسكري ضد جارتها.

ونفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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