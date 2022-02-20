سياسة
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ضربها وحلق شعرها.. مصري يعذب زوجته 4 سنوات ويصدر لها وثيقة وفاة
حبس مصري زوجته لمدة أربع سنوات وعرضها للتعذيب والضرب وحلق شعرها، واستخرج لها وثيقة وفاة "مزورة".
ضربها وحلق شعرها.. مصري يعذب زوجته 4 سنوات ويصدر لها وثيقة وفاة
المصري حبس زوجته لمدة أربع سنوات وعذبها / AA
20 فبراير 2022

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة الجيزة القبض على مصري حبس زوجته لمدة أربع سنوات وعرضها للتعذيب والضرب وحلق شعرها، واستخرج لها وثيقة وفاة مزورة.

ووفق صحيفةالمصرياليوم، فقد تقدمت ابنة الرجل الذي يسكن في منطقة الحوامدية ببلاغ للشرطة باحتجاز أمها، ما دعا الأجهزة الأمنية للتحرك والقبض على المتهم داخل المنزل بعد أن ادعي للجميع وفاتها واستخرج لها شهادة وفاة مزيفة للاستيلاء على ميراثها.

وكشف التحقيقات أنه حلق شعرها بـ"الموس" ومارس بحقها "كل أشكال التعذيب وأجبرها على تناول أقراص مهدئة مع التعدي عليها بالضرب المٌبرح".

وكانت الطفلة حررت محضراً وأبلغت الشرطة بتفاصيل جريمة الأب لتضبطه متلبساً بجريمته.

وقالت: "حبس أمي في البيت، وعمال يتنقل بينا من مكان للتاني (من مكان لآخر) عشان محدش يعرف اللي بيعمله في ماما (حتى لا يعرف أحد ما يفعله)، وبيديها (يعطيها) حبوب للمرض النفسي وبيضربها".

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم زور شهادة وفاة لها في عام 2018 ليحصل على ميراثها، وتبين أنه هارب من تنفيذ حكم قضائي بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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