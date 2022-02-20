سياسة
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أردوغان: علاقاتنا مع الكونغو الديمقراطية ستكتسب زخماً كبيراً
أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن العلاقات القائمة بين بلاده وجمهورية الكونغو الديمقراطية ستكتسب زخماً كبيراً خلال الفترة المقبلة.
أردوغان: علاقاتنا مع الكونغو الديمقراطية ستكتسب زخماً كبيراً
أردوغان: علاقاتنا مع الكونغو الديمقراطية ستكتسب زخماً كبيراً / AA
20 فبراير 2022

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن ثقته بأن العلاقات القائمة بين بلاده وجمهورية الكونغو الديمقراطية ستكتسب زخماً كبيراً خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الأحد مع نظيره الكونغي فيليكس تشيسكيدي في العاصمة كينشاسا التي يزورها ضمن جولته الإفريقية.

وأوضح أردوغان أنه التقى نظيره تشيسكيدي 3 مرات خلال آخر 6 أشهر، كان آخرها في ديسمبر/كانون الأول 2021 على هامش قمة الشراكة التركية-الإفريقية بإسطنبول.

وأكد أردوغان أن تركيا عازمة على مواصلة تعزيز علاقاتها مع الدول الإفريقية، مشيراً إلى أن مباحثاته مع تشيسكيدي تركزت حول كيفية تعزيز العلاقات الثنائية بين تركيا والكونغو الديمقراطية.

وتابع قائلاً: "نواصل تضامننا مع الكونغو الديمقراطية في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب، والرئيس تشيسكيدي يدعم مكافحتنا تنظيم كولن الإرهابي، ونحن أيضاً نقف إلى جانب كينشاسا في مكافحة الإرهاب".

ولفت أردوغان إلى أن الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) تواصل الإسهام في نهضة الكونغو الديمقراطية وتطورها من خلال العديد من المشاريع الحيوية بقطاعات مختلفة.

وأردف: "علاقاتنا التجارية تزداد يوماً بعد يوم، فالتبادل التجاري بين الطرفين بلغ 36.5 مليون دولار عام 2018، والآن نسعى لرفع هذا الرقم إلى 250 مليون دولار".

وفي وقت سابق اليوم، وصل أردوغان إلى كينشاسا، في مستهل جولة إفريقية تشمل أيضاً السنغال وغينيا بيساو.

ويرافق أردوغان في زيارته وزراء الخارجية مولود جاوش أوغلو، والداخلية سليمان صويلو، والدفاع خلوصي أقار، والتجارة محمد موش، والنقل والبنية التحتية عادل قره إسماعيل أوغلو، والشباب والرياضة محمد محرم قصاب أوغلو.

كما يرافقه الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ورئيس رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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