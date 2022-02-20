سياسة
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اغتصبوها طوال عامين.. محكمة بريطانية تقضي بحبس عصابة اعتدوا على قاصر
قضت محكمة بريطانية بسجن 6 من أعضاء عصابة متخصصة في اغتصاب القاصرات، بعد اتهامهم بارتكاب مجموعة متنوعة من الجرائم الجنسية.
اغتصبوها طوال عامين.. محكمة بريطانية تقضي بحبس عصابة اعتدوا على قاصر
سجن 6 من أعضاء عصابة متخصصة في اغتصاب القاصرات بعد الاعتداء على فتاة تبلغ 14 عاماً على مدى عامين / NEWS
20 فبراير 2022

قضت محكمة برادفورد البريطانية بسجن 6 من أعضاء عصابة متخصصة في اغتصاب القاصرات، بعد إدانتهم بارتكاب مجموعة متنوعة من الجرائم الجنسية.

وتتهم المحكمة الموقوفين الستة باغتصاب فتاة تبلغ 14 عاماً بشكل منهجي ومتكرر على مدى عامين.

ووقعت الجرائم في منطقة كيلي بين عامي 2008 و2009 ضد ضحية واحدة كانت تبلغ من العمر آنذاك 14 عاماً، وقد فُتح التحقيق بعد أن تقدمت إلى الشرطة ببلاغ ضد المتهمين كشخص بالغ.

والمتهمون هم: نذير خان وكامران حسين وعمر صفدار وعمران صابر وحسن بشارات وباربر حسين.

وحكمت المحكمة عليهم بالسجن مدداً تتراوح بين 5 سنوات و13 عاماً.

وقالت الضحية في بيان عقب صدور الحكم: "كانت القوة الدافعة بالنسبة إليّ لمواصلة كل هذا هو منع حدوثه لأشخاص آخرين، وأيضاً لأنه قد يساعد الآخرين على التقدم".

بدوره قال كبير المفتشين آلان ويكيس من شرطة مقاطعة برادفورد: "مثل هذه القضايا حساسة ومعقدة بشكل لا يُصدّق، وغالباً يستغرق الأمر سنوات من التحقيق المضني لتقديمها إلى المحاكم".

وأضاف: "أود أن أغتنم هذه الفرصة لأثني على الضحية لتقدّمها وإبلاغ الشرطة بهذه الجرائم، لما أبدته من صبر أثناء التحقيق الجنائي وشجاعتها في الإدلاء بشهادتها في المحكمة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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