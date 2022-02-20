سياسة
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سفارة واشنطن بموسكو تطلب من مواطنيها إعداد خطط للمغادرة وخارجية روسيا ترد
طالبت السفارة الأمريكية في روسيا اليوم الأحد رعاياها بضرورة أن تكون لديهم خطط لمغادرة البلاد، مشيرة إلى التهديد بشن هجمات في موسكو وعلى الحدود الروسية مع أوكرانيا، مما أنتج توبيخاً من وزارة الخارجية الروسية.
سفارة واشنطن بموسكو تطلب من مواطنيها إعداد خطط للمغادرة وخارجية روسيا ترد
سفارة واشنطن بموسكو تطلب من مواطنيها إعداد خطط للمغادرة وألا يعتمدوا على مساعدة الحكومة الأمريكية
20 فبراير 2022

طالبت السفارة الأمريكية في روسيا، اليوم الأحد رعاياها بضرورة أن تكون لديهم خطط لمغادرة البلاد، مشيرة إلى التهديد بشن هجمات في موسكو وعلى الحدود الروسية مع أوكرانيا، مما انتج توبيخاً من وزارة الخارجية الروسية.

وقالت السفارة: "توجد تهديدات بشن هجمات على مراكز التسوق ومحطات السكك الحديدية والمترو وأماكن التجمعات العامة الأخرى في المناطق الحضرية الرئيسية، ومنها موسكو وسان بطرسبرج، وكذلك في مناطق التوتر المتصاعد على الحدود الروسية مع أوكرانيا".

وأضافت: "راجع خططك الأمنية الشخصية.. لتكن لديك خطط للمغادرة، ولا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية".

وتساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عما إذا كانت الولايات المتحدة قد نقلت المعلومات المتعلقة بهجمات محتملة إلى روسيا.

وقالت: "إذا لم يكن الأمر كذلك، كيف يمكن للمرء أن يفهم كل هذا؟"

مصدر:TRT عربي - وكالات
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