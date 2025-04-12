ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية، عن وزير الخارجية الإيراني قوله: “إنه توجد فرصة لـ"تفاهم أولي" مع واشنطن إذا شاركت في مباحثات مسقط من منطلق التوصل إلى اتفاق عادل”.

وبثّ التليفزيون الإيراني الرسمي مشاهد لوصول الوفد الإيراني إلى مسقط، مشيراً إلى أن الجولة الجديدة من المفاوضات تأتي في ظل تصعيد متزايد حول مستقبل الاتفاق النووي، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة بشكل أحادي في عام 2018 خلال ولاية الرئيس دونالد ترمب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في تصريح صحفي، إن "إيران عازمة على استخدام الوسائل كافة لحماية مصالحها الوطنية"، مؤكداً أهمية هذه المحادثات في ظل التعقيدات المتصاعدة في المشهد الإقليمي والدولي.

ووفقاً لوكالة "مهر" الإيرانية، يضم الوفد الإيراني إلى جانب عراقجي، كلاً من مجيد تخت روانجي مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، وكاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، والمتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، وعدداً من المستشارين والخبراء.

ومن المقرر أن تبدأ المحادثات، التي يرعاها الجانب العُماني، مساء السبت، إذ يشارك فيها وفد أمريكي بقيادة الممثل الخاص للرئيس ترمب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف. وتتناول المحادثات القضايا المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، وملف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قد أعلن الاثنين الماضي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "مفاوضات مباشرة" ستُجرى مع إيران، مشيراً إلى أنها ستنطلق السبت في مسقط. غير أن عراقجي أوضح لاحقاً أن المفاوضات ستكون "غير مباشرة"، وتُجرى بوساطة سلطنة عُمان.

وفي هذا السياق، حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، من "عواقب باهظة" قد تترتب على إيران في حال رفضها المطالب الأمريكية، قائلة: "إما أن تقبل إيران مطالب الرئيس ترمب، أو سيكون لذلك ثمن كبير".

وتؤكد طهران أن برنامجها النووي لأغراض سلمية بحتة، تشمل توليد الكهرباء والأبحاث الطبية، بينما تتهمها الولايات المتحدة، وحليفتها إسرائيل، بالسعي لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه إيران باستمرار.

وقد شكّل إعلان ترمب عن بدء المفاوضات مفاجأة للقيادة الإسرائيلية، التي تحث واشنطن على اتخاذ موقف أكثر تشدداً، يصل إلى حد توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية، حسب وسائل إعلام عبرية.