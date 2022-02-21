سياسة
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صور أقمار صناعية تكشف انتشار قوات روسية جديدة وبايدن يحدد شرطاً للقاء بوتين
أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية عمليات انتشار جديدة لقوات روسية ومعدات عسكرية على الحدود الأوكرانية، فيما وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على لقاء نظيره الروسي، بشرط ألا تقدِم روسيا على غزو أوكرانيا.
صور أقمار صناعية تكشف انتشار قوات روسية جديدة وبايدن يحدد شرطاً للقاء بوتين
تُظهر الصور "عمليات انتشار ميدانية واسعة جديدة لقوات ومدرعات" / Reuters
21 فبراير 2022

أظهرت صور ملتقطة بالأقمار الصناعية عمليات انتشار جديدة لقوات روسية ومعدات عسكرية على الحدود الأوكرانية الأحد، وفق شركة "ماكسار" الأمريكية للصور، فيما وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن على لقاء نظيره الروسي، بشرط ألا تقدِم روسيا على غزو أوكرانيا.

وتُظهر الصور "عمليات انتشار ميدانية واسعة جديدة لقوات ومدرعات"، تخرج من مواقع عسكرية موجودة في غابات وحقول على بعد نحو 14 إلى 30 كيلومتراً من الحدود الروسية- الأوكرانية.

ويشير تحليل تلك الصور وصور أخرى التقطت في 13 فبراير/شباط الجاري إلى تحركات عسكرية لقوات ومعدات قرب ثلاثة مواقع في جنوب غرب روسيا، وفقاً للشركة الأمريكية.

وقالت ماكسار: "نُشر بعض المعدات شرق مدينة فالويكي في روسيا في حقل يبعد نحو 15 كيلومتراً شمال الحدود الأوكرانية".

وتابعت الشركة الأمريكية: "من جهة أخرى شوهد عدد من عمليات الانتشار الجديدة على الأرض شمال غرب بيلغورود (نحو 30 كيلومتراً من الحدود مع أوكرانيا)، مع وجود كثير من المعدات والقوات المتمركزة في مناطق الغابات أو بالقرب منها"، مشيرة إلى أن وحدات أخرى "منتشرة في مناطق زراعية أو صناعية".

والجمعة أعلن مسؤول في البنتاغون أن أكثر من 40% من القوات الروسية المحتشدة على حدود أوكرانيا اتخذت وضعية هجومية، مشيراً إلى أن مرحلة زعزعة الاستقرار التي تقودها روسيا في هذا البلد "بدأت".

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة رصدت منذ الأربعاء تحركات لقوات روسية باتجاه الحدود الأوكرانية.

وفي سياق متصل، وافق الرئيس الأمريكي جو بايدن من حيث المبدأ على لقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بناءً على مقترح نظيريهما الفرنسي إيمانويل ماكرون، شريطة ألا تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا، وفق بيان البيت الأبيض مساء الأحد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الولايات المتحدة "ملتزمة متابعة الدبلوماسية حتى اللحظة التي يبدأ فيها أي غزو"، مضيفة: "الرئيس بايدن وافق من حيث المبدأ على لقاء مع الرئيس بوتين، إنْ لم يحدث غزو".

وتابعت: "نحن مستعدون أيضاً لفرض عقوبات سريعة وشديدة إذا اختارت روسيا الحرب بدلاً من ذلك، وفي الوقت الحالي، يبدو أن روسيا تواصل الاستعدادات لهجوم واسع النطاق على أوكرانيا قريباً جداً".

من جانبها، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن بايدن وبوتين وافقا من حيث المبدأ على اللقاء في قمة اقترحها ماكرون، وهذه القمة سيجري لاحقاً توسيعها لتشمل "جميع الأطراف المعنيين" وستبحث مسائل "الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا"، لافتة إلى أن التحضير للقمة سيبدأ اعتباراً من الخميس بين الولايات المتحدة وروسيا.

لكن تحذر واشنطن منذ أسابيع من أن روسيا ستختلق حادثاً ما على الحدود الأوكرانية لتبرير غزو جارتها، وهو ما تنفيه موسكو.

وكرر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن التأكيد أن "كل شيء" يشير إلى أن روسيا "توشك على" غزو أوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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