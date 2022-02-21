سياسة
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شاهد | صحفي أوكراني يلكم سياسياً موالياً لروسيا ببرنامج على البث المباشر
امتد التوتر الروسي-الأوكراني إلى البرامج التليفزيونية، عندما أقدم صحفي أوكراني على مهاجمة سياسي من حزب أوكراني معارض موالٍ لروسيا، ولكمه على الهواء مباشرة أثناء بث برنامج تلفزيوني أوكراني.
شاهد | صحفي أوكراني يلكم سياسياً موالياً لروسيا ببرنامج على البث المباشر
الصحفي هاجم السياسي نيستور شوفريش وضربه قبل أن يسقطه أرضاً، بعد أن تفاقمت التوترات خلال البرنامج الذي يبث على الهواء 
21 فبراير 2022

اندلع شجار عنيف واشتدت حدة الأمور في برنامج تلفزيوني أوكراني بعد أن هاجم صحفي ضيفاً من حزب معارض.

وقالت صحيفة "إندبندنت" إن سياسياً أوكرانياً موالياً لروسيا دُعي للمشاركة بالبرنامج وإبداء رأيه حول التوترات بين البلدين، حيث تحتشد قوات بوتين على الحدود وتستعد لغزو محتمل.

وقالت إن الصحفي هاجم السياسي نيستور شوفريش وضربه قبل أن يسقطه أرضاً، بعد أن تفاقمت التوترات خلال البرنامج الذي يبث على الهواء مباشرة.

وشوفريش عضو حزب "للحياة" المعارض في أوكرانيا والموالي لروسيا، بينما بوتوسوف صحفي ظهر في البرنامج الحواري "حرية التعبير".

وعندما سئل عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مجرم" رفض شوفريش إدانة الكرملين وتجنب الإجابة عن السؤال، وقال: "دع السلطات الأوكرانية تتعامل مع ذلك".

وكان جزءاً من النقاش أيضاً حول الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشينكو، كما انتقد الصحفي رد الضيف وقال للجمهور: "يوجد عميل روسي هنا في الاستديو".

وتصاعد الجدل أكثر وذهب بوتوسوف إلى شوفريش ولكمه في وجهه، وبعد ذلك أسقطه على الأرض.

وبعد "انتهاء القتال" استؤنف النقاش في البرنامج التلفزيوني في ظل تصاعد التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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