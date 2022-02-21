سياسة
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دراسة جديدة تكشف عدم فاعلية عقار الإيفرمكتين بعلاج مضاعفات كورونا
كشفت دراسة جديدة أن عقار الإيفرمكتين "غير فعّال" في الوقاية من مضاعفات كوفيد-19، وحذر الباحثون من استخدامه بلا إشراف طبي.
دراسة جديدة تكشف عدم فاعلية عقار الإيفرمكتين بعلاج مضاعفات كورونا
لم يجد الباحثون دليلاً على أن العقار فعال في الحد من مخاطر الإصابة بتداعيات كورونا / Reuters
21 فبراير 2022

كشفت دراسة جديدة نشرتها مجلة الجمعية الطبية الأمريكية JAMA أن عقار الإيفرمكتين "غير فعّال" في الوقاية من مضاعفات كوفيد-19.

وتضمنت الدراسة 490 مريضاً تفوق أعمارهم 50 عاماً وسبَّب لهم فيروس كورونا مضاعفات خطيرة في عدة مستشفيات مختلفة بماليزيا.

وحينما أُعطي المشاركون في التجربة عقار الإيفرمكتين لمدة 5 أيام بجرعة 0.4 مغم/كغم من وزن الجسم لم يتغير شيء في تقليل أعراض الإصابة أو رفع نسبة الشفاء من المضاعفات الخطيرة أو حتى السيطرة عليها.

ولم يجد الباحثون دليلاً واحداً على أن العقار فعال في الحد من مخاطر الإصابة بتداعيات المرض، وحذروا من استخدامه بلا إشراف طبي.

وفي وقت سابق حذرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA من تناول عقار الإيفرمكتين، وهو في الأصل عقار مضاد للطفيليات يستخدم للحيوانات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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