يواجه مصرف "كريدي سويس" منذ مساء الأحد أزمة جديدة بعدما اتهمه تحقيق دولي تجريه وسائل إعلام عدة باستقبال أموال مصدرها الفساد أو أوساط الجريمة، إلا أن البنك السويسري "رفض تماماً" هذه الاتهامات.

وبالاستناد إلى بيانات أكثر من 18 ألف حساب في هذا المصرف منذ مطلع أربعينيات القرن الماضي حتى نهاية 2010 تفيد مجموعة Organized Crime and Corruption Reporting Project - OCCRP التي تضم 47 وسيلة إعلامية من بينها صحف "لوموند" و"ذي غارديان" و"ميامي هيرالد" و"لا ناسيون"، بأن المصرف السويسري "استقبل أموالاً مرتبطة بالجريمة والفساد على مدى عقود" على ما ذكرت "لوموند".

واستندت OCCRP على بيانات سلمتها مصادر لم يكشف عن هويتها قبل أكثر من سنة بقليل إلى صحيفة "سودويتشه تسايتونغ" بشأن حسابات تعود إلى 37 ألف شخص بقيمة إجمالية تزيد على مئة مليار دولار "من بينها ثمانية مليارات مرتبطة بزبائن حُددوا على أنهم يطرحون مشكلة" على ما ذكرت "لوموند".

وغالبية الأشخاص الذين تولت OCCRP بياناتهم يأتون من دول نامية لا سيما إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأمريكا الجنوبية فيما لا يشكل المودعون الذين يقيمون في أوروبا سوى 1% من المجموع وفق "لوموند".

وبين هؤلاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس كازخستان قاسم جومارت-توكاييف، فضلاً عن موظفين كبار في دول عربية عدة "أخرجوا كميات كبيرة من الأموال من بلدانهم إبان "الربيع العربي" على ما أوضحت الصحيفة.

وظهر اسما جمال وعلاء نجلَي الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك ضمن لائحة الحسابات التي كشف عنها، واتضح أن الأخوين كانا يمتلكان ستة حسابات على فترات زمنية مختلفة، إحدها فيه 196 مليون دولار عام 2003.

كما كشفت التسريبات وجود حسابات بنكية لشخصيات مصرية، من بينهم رجل الأعمال حسين سالم الذي وصفته التسريبات بـ"الشخص المقرب من نظام الرئيس مبارك لسنوات طويلة".

وكان من بين الشخصيات المصرية أيضاً اللواء عمر سليمان الذي وصل إجمالي حساباته في البنك إلى 26 مليون جنيه إسترليني.

وتهز سلسلة من الفضائح "كريدي سويس" ثاني أكبر المصارف السويسرية منذ سنة.

في مارس/آذار اهتز المصرف بإفلاس شركة "غرينسيل" المالية التي استثمر فيها نحو عشرة مليارات دولار من خلال أربعة صناديق ومن ثم من انهيار صندوق "أرتشيغوس" الأمريكي الذي كلف المصرف خمسة مليارات دولار.

وفي أكتوبر/تشرين الأول فرضت عليه السلطات الأمريكية والبريطانية غرامات بقيمة 475 مليون دولار بسبب منحه قروضاً لمؤسسات عامة في موزمبيق كانت في صلب فضيحة فساد.